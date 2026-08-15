Criciúma derrota o Goiás por 1 a 0 e segue na liderança da Série B

Depois de duas partidas sem vitórias, o Criciúma interrompeu a sequência de um empate e uma derrota. Em casa, neste sábado, no Estádio Heriberto Hulse, recebeu o Goiás pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0, com gol de Luciano Castán no início do primeiro tempo.





Com o resultado, a equipe catarinense chegou aos 43 pontos e está no topo da tabela de maneira isolada. Por outro lado, o time goiano segue irregular e conheceu a oitava derrota no campeonato. Estacionado com 32 pontos e após perder uma posição, o Goiás aparece em posição intermediária.





Lembrando que, neste ano, somente os dois primeiros colocados conseguem o acesso de maneira direta. Do terceiro ao sexto colocados, haverá um mata-mata para definir as outras duas vagas de acesso à elite em 2027.





A partida começou bastante movimentada, com o Criciúma adotando a estratégia de pressionar muito desde o início, embalado pela sua torcida. O plano deu certo e, logo aos cinco minutos, o placar foi aberto.





Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Rodrigo subiu bem e cabeceou forte. Thiago Rodrigues fez grande defesa, mas, no rebote, Luciano Castán foi mais rápido que a defesa e escorou de cabeça, com o gol vazio, para fazer 1 a 0.





O Goiás, por sua vez, seguia com bastante dificuldade para conter os donos da casa, que, aproveitando o adversário desnorteado, foram para cima e quase conseguiram marcar o segundo antes da marca dos dez minutos. César Martins tentou uma bela bicicleta, enquanto Willean Lepo, antes de escorar o cruzamento, viu a defesa cortar a bola de forma providencial.





No entanto, depois da alta intensidade do início, o jogo foi ganhando momentos de maior cadência e, aos poucos, a equipe visitante ia conseguindo ganhar um pouco de campo, mas ainda longe de ter um setor de criação funcional para colocar os jogadores em condições claras de finalização.





No segundo tempo, o cenário começou bem diferente. Após os ajustes do técnico Mozart, o Goiás voltou bem melhor, e agora eram os goianos que tinham mais a posse de bola. Por outro lado, o Criciúma se postava com linhas mais baixas para se defender e apostava nos contra-ataques em transições rápidas.





Conforme o tempo passava, o jogo foi ficando mais morno e as ações foram diminuindo. Os visitantes seguiam em busca do empate, mas, mesmo com as alterações, continuavam pouco criativos e não conseguiam criar chances. Já o Criciúma seguia bem mais confortável no confronto, mesmo sendo mais atacado e tendo apenas a vantagem mínima.





E, depois de sete minutos acrescidos ao tempo regulamentar, a equipe de Eduardo Baptista seguiu muito segura e venceu a 12ª partida na Série B.





Agora, sem muito tempo para lamentar ou comemorar, as equipes voltam a campo no meio da semana. O Criciúma viaja para visitar o Botafogo, em Ribeirão Preto, na Arena Nicnet, na quarta-feira, às 21h30, enquanto o Goiás busca retomar o caminho das vitórias com o apoio do torcedor na terça-feira, na Serrinha, diante do Juventude, às 21h35, no último jogo da noite.





FICHA TÉCNICA





CRICIÚMA 1 X 0 GOIÁS





CRICIÚMA - Airton; Cesar Martins, Rodrigo e Luciano Castan; Willean Lepo, Gui Lobo (Ronald), Eduardo (Jean Irmer) e Marcelo Hermes; Otero (João Carlos), Waguininho (Cauê) e Felipe Mateus (Diego Gonçalves). Técnico: Eduardo Baptista.





GOIÁS - Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares (Marcos Vinícius), Luis Felipe, Ramon Menezes e Nicolas; Filipe Machado, Juninho (Anselmo Ramon), Lourenço (Esli Garcia) e Lucas Lima (Gêgê); Cadu e Kadu Souza (Wellington Rato). Técnico: Mozart.





GOL - Luciano Castan, aos cinco minutos do primeiro tempo.





CARTÕES AMARELOS - Otero, Gui Lobo, Willean Lopes e Luciano Castan (Criciúma). Filipe Machado e Marcos Vinícius (Goiás).





ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR)





RENDA - R$ 183,740,00





PÚBLICO - 9.148 torcedores





LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).