Argentino, 50º do mundo, aproveita problema físico de Djokovic e vence o 'maior da história'

"Jogar contra uma lenda como ele será muito divertido. Vou tentar aproveitar", afirmou o argentino Thiago Agustin Tirante, 50º do ranking mundial, ao vencer a primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati e se garantir como adversário do ex-número um do mundo e atual quinto, Novak Djokovic.

"Ele é o melhor da história do tênis. Você fala tênis e Novak está lá. Para mim é muito especial", no o argentino. "Já treinei com todo mundo, com o Roger (Federer), com o Rafa (Nadal), mas nunca com o Novak."

Tirante fez mais do que se divertir e treinar com o "melhor da história". Ele aproveitou um problema físico do adversário e eliminou o sérvio com uma vitória de virada por 2 a 1 (2/6, 6/4 e 6/4), em 2h44. Após dominar o primeiro set e vencer o primeiro set com relativa facilidade, Djokovic demonstrou mal estar no início da segunda parcial. Após dificuldade para confirmar o serviço no quarto game e empatar em 2 a 2, Djokovic solicitou atendimento médico.

O argentino, então, conseguiu aproveitar as novas condições do confronto, venceu o segundo set por 6/4 e empatou o jogo em 1 a 1. Na parcial decisiva, Djokovic demonstrou uma melhora em suas condições físicas e a partida ficou bastante disputada. Tirante, porém, conseguiu quebrar o saque do adversário no nono game e na sequência selou a vitória com novo 6/4. Djokovic, que salvou 13 de 15 break points, deixou a quadra sob aplausos da torcida.

Na próxima rodada em Cincinnati, o argentino de 25 anos, que cresceu vendo Djokovic na TV e se diz um fã de Nadal, enfrenta o espanhol Martin Landaluce.