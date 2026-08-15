ASSINE JÁ!
Esportes

Abel Ferreira reconhece má fase do Palmeiras após virada no Rio: 'Não estamos bem'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, reconheceu que sua equipe não teve bom desempenho neste sábado, no Maracanã, quando ficou na frente do placar duas vezes, mas cedeu virada por 3 a 2 ao Fluminense pela 23ª rodada do Brasileirão. "É um resultado que não queríamos, em um jogo em que estivemos ganhando em duas oportunidades, um jogo difícil, aberto e em um gramado muito difícil de jogar."

O Palmeiras estava vencendo por 2 a 1 aos 36 minutos do segundo tempo, mas levou a virada com gols aos 39 e aos 46. De acordo com o treinador português, os jogadores tinham tarefas específicas e claras naquele momento da partida. "Sabemos quem marca quem nesse tipo de situação", afirmou ele. "A análise é do momento e não estamos bem no momento", completou.

A virada no Rio veio logo após o decepcionante empate em 1 a 1 com Cerro Porteño, com o rival marcando nos acréscimos, pelas quartas de final da Libertadores no Nubank Parque. Agora, o Palmeiras precisa buscar a vaga na quarta-feira, em Assunção. "Vamos recuperar a equipe e nos preparar para fazermos tudo que pudermos para avançar. Este é o nosso objetivo", afirmou Abel.

Apesar dos últimos resultados ruins, o português fez questão de afirmar que o time é vitorioso. "Parece que o Palmeiras está em último, foi eliminado da Copa, não está na Libertadores", disse o técnico do líder do Brasileiro, com 48 pontos. O Flamengo aparece na segunda colocação, com 42 e dois jogos a menos.

"Sempre digo que é nos momentos difíceis que precisamos estar unidos e sermos pragmáticos em relação ao que é o Brasileiro. Está tudo em aberto", disse Abel Ferreira. "Parece que perdemos o título hoje. Perdemos um jogo, não o título."

As mais lidas
    Recomendadas