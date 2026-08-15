Athletico-PR pressiona, mas empata com Red Bull Bragantino e perde chance de encostar no líder

O Athletico-PR perdeu a oportunidade de se aproximar ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro, ao empatar por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, neste sábado (15), na Arena da Baixada, pela 23ª rodada. Apesar do tropeço dentro de casa, o Furacão chegou ao oitavo jogo consecutivo sem derrota na competição.
Com o resultado, o Athletico alcançou 41 pontos e permaneceu na terceira colocação, atrás do líder Palmeiras, que tem 48, e do Flamengo, com 42. O Bragantino chegou aos 32, ocupa o sétimo lugar e completou a quinta partida seguida sem vencer, considerando o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.
O time paranaense controlou a maior parte do primeiro tempo e criou oportunidades para abrir o placar logo nos minutos iniciais. Com intensidade e presença constante no campo ofensivo, o Athletico pressionou, mas encontrou Tiago Volpi em uma noite inspirada.
Tiago Volpi apareceu bem sempre que foi exigido e manteve o placar zerado. Sufocado durante boa parte da etapa inicial, o time paulista teve dificuldade para trocar passes e passou longos períodos recuado, tentando conter a pressão dos donos da casa.
A partida ficou mais equilibrada na reta final do primeiro tempo. O Bragantino conseguiu deixar o campo defensivo e também ameaçou o gol de Santos, mas nenhuma das equipes mostrou precisão nas conclusões antes do intervalo.
O panorama permaneceu parecido na segunda etapa, com o Athletico tomando a iniciativa e o Bragantino procurando espaços para responder. Foi justamente em uma bola parada, aos 21 minutos, que os visitantes conseguiram abrir o placar.
Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Pedro Henrique antecipou a marcação na primeira trave e cabeceou para o fundo das redes. O gol castigou um Athletico que havia produzido mais durante a partida, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem.
A reação do Furacão veio oito minutos depois. Viveros avançou pela esquerda e cruzou para Vargas, que finalizou de pé direito e venceu Volpi, deixando tudo igual na Arena da Baixada.
O empate deixou o confronto aberto nos minutos finais. O Athletico aumentou a pressão e tentou completar a virada, enquanto o Bragantino encontrou espaços nos contra-ataques, mas o placar não voltou a mudar.
Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Grêmio no domingo, às 16h, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Na segunda-feira (24), às 20h, o Athletico-PR visita o Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO
ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Jorge Rivaldo), Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz (Dudu/Zapelli) e Mendoza; Leozinho (Vargas) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Lucas Barbosa; Herrera (Eduardo Sasha), Isidro Pitta e Vinicinho (Yuri Alves). Técnico: Vagner Mancini.
GOLS - Pedro Henrique, aos 21, e Vargas, aos 29 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Eduardo Sasha (Red Bull Bragantino).
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
RENDA e PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).