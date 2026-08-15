Juventude e Fortaleza empatam, e Criciúma abre vantagem na liderança da Série B

Na luta pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude e Fortaleza se encontraram no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), na noite deste sábado, pela 22ª rodada. Apesar de boas chances para ambos os lados, as equipes não conseguiram marcar, e o 0 a 0 permaneceu até o apito final.

O resultado é positivo para o Criciúma, que, mais cedo, tinha vencido o Goiás por 1 a 0. Isso porque os carvoeiros abrem vantagem na liderança: são 43 pontos, quatro a mais do que os jaconeros.

Os tricolores, por outro lado, chegaram a 36 pontos, na quarta colocação, e estão na zona de classificação para os playoffs de acesso, ao lado de Vila Nova, com 37, e Operário Ferroviário e Sport, ambos com 35.

O começo de partida foi animado, tanto que, logo aos três minutos, Welliton exigiu boa defesa do goleiro da casa, Pedro Rocha, ao recuperar a bola no meio e arriscar da intermediária. Os donos da casa responderam na sequência. Aos nove, Alisson Safira cruzou na medida para Amarilla. O atacante fez o desvio de cabeça, mas a bola saiu lambendo o pé da trave direita.

Aos 26, os mandantes ameaçaram mais uma vez em jogada pelo alto. Após uma sobra, Rodrigo Sam chegou cruzando, mas MP não conseguiu cabecear com firmeza. Na sequência, aos 27, Safira recebeu em profundidade e tentou um "chutamento". Os visitantes voltaram a assustar apenas aos 30, com Rodriguinho, dentro da área, que exigiu boa defesa de Pedro Rocha.

O Juventude partiu para cima no início da etapa final, mas não foi premiado com o gol da vitória. Aos três minutos, João Ricardo cortou cruzamento vindo da linha de fundo. Depois, aos nove, os donos da casa pediram pênalti após toque no braço de Cardona. Logo na sequência, aos dez, o goleiro tricolor fez boa defesa após cabeceio de Safira, aproveitando cruzamento de Aderlan.

O melhor momento da partida veio aos 17 - e foi do Fortaleza. Depois de uma bicicleta furada de Nathan Fogaça após bola alçada na área em falta da intermediária, Rodrigo Santos ficou com a sobra, limpou a marcação e bateu firme, mas carimbou a trave esquerda. Na reta final, o Juventude tentou um abafa, com cruzamentos e bolas aéreas, mas o empate permaneceu até o final.

PRÓXIMOS JOGOS

As equipes voltam a campo já no meio de semana, pela 23ª rodada da Série B. O Juventude visita o Goiás, às 21h35 de terça-feira, no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Já na quarta-feira, o Fortaleza recebe o São Bernardo, no Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FORTALEZA

JUVENTUDE - Pedro Rocha; Titi, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Aderlan (Raí Ramos), Lucas Mineiro (Luan Martins), Raí Silva e Diogo Barbosa; Luis Amarilla (Alan Kardec), Alisson Safira (Lucas Alves) e MP (Gabriel Pires). Técnico: Maurício Barbieri.

FORTALEZA - João Ricardo; Maílton, Gazal, Cardona e Mucuri (Neris); Lucas Sasha, Pierre (Vitinho), Rodriguinho e Rodrigo; Welliton (Lucas Crispim) e Nathan Fogaça (Pedro Baya). Técnico: Paulo Autuori.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mineiro, Titi e Marcos Paulo (Juventude); Pierre (Fortaleza).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

PÚBLICO - 5.317 presentes.

RENDA - R$ 90.590,00.

LOCAL - Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).