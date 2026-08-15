Djokovic, aos 39, afirma que provavelmente jogou pela última vez em Cincinnati

Aos 39 anos, o sérvio Novak Djokovic afirmou que provavelmente disputou neste sábado sua última partida profissional no Lindner Family Tennis Center, sede do Masters 1000 de Cincinnati. O ex-número um do mundo foi eliminado pelo argentino Thiago Agustín Tirante, 50º do ranking, na segunda rodada do torneio após sofrer problemas físicos.

"Espero que sim, mas, infelizmente, parece mais provável que não", afirmou o tenista ao ser questionado se voltaria em 2027 para tentar o quarto título em Cincinnati. "Mas vamos ver o que o futuro reserva."

O recordista de título de Grand Slam afirmou que um problema de saúde, agravado pelo calor e pela umidade de Ohio, prejudicou seu desempenho neste sábado. Após começar bem e vencer o primeiro set por 6/2, o atual quinto do mundo passou a apresentar dificuldades físicas visíveis e permitiu a virada do rival com duplo 6/4.

"Parabéns ao meu adversário", disse Djokovic após a partida. "Com certeza, não foi uma partida agradável para mim, pela forma como me senti. Não é a primeira vez, e imagino que não será a última, mas é a realidade."

Questionado, se foi simplesmente dificuldade de adaptação às condições desafiadoras em sua primeira partida desde Wimbledon, no início de julho, o tricampeão do torneio em Cincinnati afirmou, sem detalhar, que é um problema que o acompanha há algum tempo. "É uma condição de saúde que tenho e que vem me incomodando nos últimos anos", afirmou. "Causa muitos problemas, especialmente quando está quente e úmido", completou Djokovic, que ostenta o retrospecto de 45 vitórias e 13 derrotas em Cincinnati.