Série B tem briga pelo G-6 e clássico mineiro entre América-MG e Athletic

O encerramento da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete muita emoção neste domingo, com a realização de três partidas decisivas. As atenções se dividem entre a briga acirrada por posições dentro da zona de acesso (G-6) e a dramática luta contra a zona de rebaixamento, com destaque para o clássico regional no futebol mineiro.

A programação dominical começa logo pela manhã, às 11h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O Operário-PR entra em campo focado em defender sua vaga no G6. O time paranaense soma 35 pontos e recebe o pressionado Avaí, que aparece na vice-lanterna com apenas 20 e tenta desesperadamente uma reação para escapar da degola.

No período noturno, às 18h30, o estádio Rei Pelé, em Maceió, será o palco de um confronto direto de tirar o fôlego entre CRB e Novorizontino. O clube paulista tem 33 pontos e visita o time alagoano, que soma 32 e busca o triunfo diante de sua torcida para tomar o posto do rival e figurar na zona de playoffs do acesso.

Também às 18h30, a Arena Independência, em Belo Horizonte, recebe o grande clássico da rodada entre América-MG e Athletic-MG, reunindo equipes em momentos completamente distintos na Série B.

O visitante chega embalado e cheio de moral após superar o líder Criciúma no último compromisso, atingindo 31 pontos e colando de vez na briga pelo bloco de cima.

Em contrapartida, o time da capital vive situação delicada na tabela: com apenas 11 pontos somados, a equipe precisa urgentemente dos três pontos para continuar alimentando esperanças de permanência na divisão de acesso.