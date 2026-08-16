De olho no G-4, Bahia visita a Chapecoense para voltar a vencer no Brasileirão

O Bahia volta a campo neste domingo, às 11h, pela 23ª rodada, de olho no G-4 do Campeonato Brasileiro. Há quatro jogos sem vencer, visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os catarinenses amargam a última posição, em situação cada vez mais complicada em termos de rebaixamento.

O Bahia não perde há seis jogos, mas vem de quatro empates seguidos: Atlético-MG e Corinthians, ambos por 1 a 1, e Fluminense e Vasco, ambos sem gols. Com 33 pontos, perdeu a chance de entrar no G-4, mas segue colado no pelotão. Além disso, tenta encerrar o jejum fora de casa, uma vez que somou três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, embora já tenha vencido quatro vezes.

O técnico Rogério Ceni mudará a escalação, pois conta com o retorno de Erick Pulga no ataque após cumprir suspensão. O lateral-esquerdo Luciano Juba e o atacante Ademir, porém, estão no departamento médico e devem dar vagas para Zé Guilherme e Kauê Furquim. No ataque, Kike Olivera, Ruan Pablo e Mateo Sanabria são outras opções.

Ceni espera uma acentuada melhora do time e falou sobre o gramado sintético. "A gente tem que tentar sempre vencer os jogos, mas não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, chutando bola para frente. Temos que fazer melhores escolhas. Vamos jogar em um sintético agora, onde a bola rola bem, temos que aproveitar isso para fazer nosso jogo."

Lanterna (20º) com dez pontos, a Chapecoense está desgarrada, com 12 pontos a menos do que o Remo, 19º colocado. O time catarinense não sabe o que é vencer desde a estreia, em 28 de janeiro, quando fez 4 a 2 no Santos. Desde então, foram sete empates e 13 derrotas, a última delas para o Coritiba, por 2 a 1. Dentro de casa, vem de quatro derrotas seguidas.

A Chapecoense tenta se recuperar e o técnico Rafael Lacerda terá dois novos reforços à disposição: o lateral-direito Heitor e o meia Yago Felipe, que podem até mesmo ser titulares. Os atacantes Túlio Eduardo e Franco Rossi devem formar o trio com Marcinho. O departamento médico segue com o atacante Yannick Bolasie, o meia Max Alves e o lateral-direito Bruno Tubarão.

Lacerda vê melhora do time, apesar dos resultados ainda não serem positivos. "Estamos em uma situação nada confortável, mas tivemos uma semana boa de preparação. Os atletas trabalharam forte e estamos com quase todo o elenco à disposição, isso me gera opções. Não existe fase boa que dure para sempre e não existe fase ruim que dure para sempre. Nossos números estão melhorando, as vitórias vão começar a acontecer."

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X BAHIA

CHAPECOENSE - Anderson; Everton, Kauan Faria, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Balieiro e Giovanni Augusto; Franco Rossi, Túlio Eduardo e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Caio Alexandre e Rodrigo Nestor; Kauê Furquim, Alejo Veliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Daiane Muniz (SP).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).