Botafogo tenta superar o desastre em Cusco diante do Vitória no Barradão

Ainda sem saber explicar o desastre ocorrido na Copa Sul-Americana, quando foi goleado por 6 a 1, pelo Cienciano-PER, o Botafogo tenta se equilibrar emocionalmente diante do Vitória pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado a partir das 18h30, deste domingo, no Barradão, em Salvador (BA), onde o time baiano tem se dado muito bem.

A goleada histórica sofrida na altitude (3.400 metros) de Cusco, com certeza, foi algo 'fora da curva', mas acabou qualificado como 'vergonha' pelo técnico português Franclim Carvalho. Ele próprio admite que será muito difícil reverter esta situação nas oitavas da Copa Sul-Americana, no jogo de volta, previsto para o meio da próxima semana, no Rio. O time carioca terá que marcar seis gols de diferença para avançar às quartas.

Por isso mesmo, é melhor manter a ascensão no Brasileiro, competição na qual o time não perde há sete rodadas, com três vitórias e quatro empates. No último jogo empatou por 1 a 1 com o Fluminense, no clássico carioca. Com 30 pontos ainda tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Após preservar alguns titulares na Sul-Americana, o técnico deve usar força máxima na Bahia. O lateral-direito Vitinho, o lateral-esquerdo Alex Telles e os atacantes Lucas Villalba e Arthur Cabral, que começaram no banco contra o Cienciano, devem aparecer entre os titulares.

A baixa é o lateral-esquerdo Marçal que, mesmo reserva de Alex Telles, é um dos líderes do elenco. Ele foi expulso no clássico e vai cumprir suspensão automática. O zagueiro Kaio Pantaleão e o volante Allan estão no departamento médico e vetados.

Do outro lado, o Vitória teve a semana livre para treinamentos, já que não disputa torneios continentais, e aproveitou o período para alguns ajustes. O time de Jair Ventura tenta se recuperar diante de sua torcida após perder por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, e vê uma oportunidade de se afastar da parte da luta na parte de baixo da tabela. Tem 26 pontos e ainda ronda a zona de rebaixamento.

O time vai estar reforçado. Os zagueiros Cacá e Luan Cândido cumpriram suspensão e estão de volta. O volante Baralhas, que ficou fora da última rodada por questões pessoais, pode ser novidade na lista de relacionados.

O lateral-esquerdo Ramon, reserva no último compromisso da equipe baiana, também vive a expectativa de começar jogando. O atleta é cotado para assumir a titularidade no lugar de Jamerson. No meio-campo, Pochettino pode ser utilizado para aumentar a criatividade do setor ofensivo, disputando vaga com os volantes Walace e Zé Vitor.

Sem fazer gols há quatro partidas no Brasileirão, o Vitória tenta aproveitar o apoio da sua torcida para se recuperar. Jair Ventura apontou que o apoio da torcida nas arquibancadas do Barradão pode fazer a diferença.

"Jogar no Barradão, com a nossa torcida nos empurrando, é diferente. A torcida joga junto, é outra atmosfera. A gente fica muito forte com eles. Nos levaram no aeroporto, depois lotaram estádio de novo. Sem ajuda deles, nada disso seria possível", comentou o treinador.

Os zagueiros Camutanga e Edu, o lateral-direito Nathan Mendes, o volante Dudu e o atacante Anderson Pato, todos lesionados, não estão à disposição da comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X BOTAFOGO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Cacá (Brítez), Luan Cândido e Ramon; Zé Vitor (Walace), Emmanuel Martínez e Pochettino; Matheuzinho, Renê e Erick. Técnico: Jair Ventura.

BOTAFOGO - Warleson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).