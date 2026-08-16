Flamengo visita o Mirassol e busca se manter na caça ao líder Palmeiras no Brasileirão

O Flamengo volta a focar na sua luta pela liderança do Campeonato Brasileiro na caça ao líder Palmeiras. Neste domingo, às 18h30, o time carioca visita o Mirassol, no Maião, pela 23ª rodada, tentando manter o embalo na competição nacional após um compromisso pela Copa Libertadores no meio de semana.

O time comandado por Leonardo Jardim chega neste jogo após empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quarta-feira, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, porém, o Flamengo vem de vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã, resultado que o manteve na briga pela liderança.

No momento é segundo colocado, com 42 pontos e um jogo a menos, por coincidência, contra o próprio Mirassol, em jogo adiado da quarta rodada e ainda sem data marcada pela CBF.

A expectativa no time carioca é de mudanças em relação ao time que enfrentou o Cruzeiro. O lateral-direito Varela, os meias Lucas Paquetá e Carrascal, além do centroavante Pedro podem ser titulares nas vagas de Emerson Royal, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, respectivamente.

Bruno Henrique corre risco até mesmo de ficar fora da lista de relacionados. O atacante se recupera de dores no tornozelo esquerdo após encerrar a última partida mancando. A comissão técnica adota cautela com a situação e pode preservar o ídolo para o segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, que será realizado na próxima quarta-feira, no Rio.

Ainda no setor ofensivo, Everton Cebolinha e Luiz Araújo podem aumentar as opções do técnico Leonardo Jardim no banco de reservas. O primeiro foi desfalque contra o Cruzeiro por conta de uma gripe, enquanto o segundo voltou aos treinos após período afastado para tratar uma lesão no joelho esquerdo. O meia De la Cruz, que cumpriu suspensão na última rodada do Brasileirão, também está disponível.

Criticado por parte da torcida pela escalação utilizada na Libertadores, Leonardo Jardim valorizou as opções que estão à sua disposição, destacando que o elenco o favorece a fazer mudanças e manter a força da equipe.

"O importante é termos soluções. Temos soluções dentro do elenco para, em cada jogo, mesmo com mudanças na escalação, sermos competitivos e buscarmos os resultados, porque é isso que os torcedores querem: resultados. E eu, como treinador, também busco a vitória", disse o português.

O zagueiro Vitão, com uma lesão na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Alex Sandro, que se recupera de dores na panturrilha direita, não devem ser relacionados.

Do outro lado, o Mirassol quer aproveitar o apoio da sua torcida para se afastar da zona de rebaixamento. E também para se reabilitar da derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), mesmo diante de um dos principais candidatos ao título.

Na última quinta-feira, o time paulista também entrou em campo pela Libertadores e empatou por 1 a 1 com a LDU, no Maião. O jogo de volta vai acontecer na próxima quinta-feira, em Quito, no Equador. Se vencer chega às quartas em sua primeira participação na competição da Conmebol.

O volante Japa volta a ficar disponível. Titular contra a LDU na Libertadores, ele não atuou na última rodada do Brasileiro por questões contratuais, porque ele pertence ao Cruzeiro.

Assim como o Flamengo, o Mirassol deve ter alterações na sua escalação. O volante Denilson, o meia Shaylon e o atacante Fernandinho podem substituir Neto Moura, Eduardo e Alesson, respectivamente.

O técnico Rafael Guanaes destacou que a comissão técnica vai avaliar eventuais mudanças, de olho na sequência de jogos complicados nas duas competições. "Agora, temos uma sequência de jogos pesados e vamos viver um dia de cada vez, buscando as melhores decisões. Primeiro, precisamos recuperar bem a equipe e encontrar boas soluções para encarar o Flamengo, e depois voltamos nossas atenções novamente para a Libertadores", comentou Guanaes.

O volante Aldo Filho e o atacante Negueba estão no departamento médico e são desfalques confirmados para a próxima rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLAMENGO

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Denilson e Shaylon; Alesson, Bruno Santos e Fernandinho. Técnico: Rafael Guanaes.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Plata (Carrascal), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maião, em Mirassol (SP).