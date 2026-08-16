Atlético-MG põe série invicta à prova contra Grêmio pressionado pelo Z-4

Atlético-MG e Grêmio entram em campo com preocupações diferentes, mas igualmente necessitados de uma vitória no Campeonato Brasileiro. Eles se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada da competição.

O Atlético ocupa posição intermediária, com 29 pontos, e tenta transformar a sequência invicta de seis jogos em avanço na classificação. O Grêmio aparece mais abaixo, com 25, e ainda olha com atenção para a zona de rebaixamento.

A partida também coloca frente a frente equipes submetidas a rotinas distintas. O Grêmio teve a semana livre para treinar, recuperar jogadores e preparar o confronto. Já o Atlético precisou dividir as atenções com a Copa sul-americana.

Na última quarta-feira, o time mineiro venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Cuello marcou o gol que deixou o Galo em vantagem antes da volta, marcada para a próxima quarta-feira, na Arena MRV.

O resultado ampliou a sequência sem derrotas do Atlético, mas cobrou um preço físico. Além do desgaste da viagem e da partida, o técnico Eduardo Domínguez perdeu o zagueiro Lyanco, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores no pé esquerdo.

O treinador argentino já havia chamado a atenção para a necessidade de administrar o elenco diante do calendário apertado. "A quantidade de partidas e as viagens também são longas. Temos que procurar fazer o melhor possível para recuperar os jogadores. Precisamos de todos", afirmou Domínguez.

A principal novidade do Atlético deve ser Renan Lodi. O lateral-esquerdo cumpriu suspensão no empate por 2 a 2 com o Remo, na rodada anterior do Brasileiro, e volta a ficar à disposição.

A proximidade da decisão contra o Bragantino pode levar Domínguez a realizar mudanças. Jogadores que começaram o confronto da Sul-Americana poderão ser preservados ou ter a minutagem controlada.

Nesta semana, a direção contratou dois jogadores. Um deles é o volante colombiano Kevin Castaño, de 25 anos, emprestado pelo River Plate. Ele já treinou e pode estrear. Seu atestado liberatório está fixado em 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões) por 50% do passe.

Outro reforço é o volante Fred, de 33 anos, que estava no Fenerbahçe, da Turquia, e foi liberado por dois milhões de euros (R$ 12 milhões). Ele deve estar no Brasil na próxima semana, mas já demonstrou toda satisfação por voltar ao clube que o revelou.

O Grêmio chega a Belo Horizonte depois de vencer o São Paulo por 2 a 1. O resultado tirou o clube da zona de rebaixamento e abriu três pontos de vantagem para o primeiro time dentro do Z-4.

Luís Castro teve uma semana inteira para preparar o time gaúcho e não deve promover alterações profundas. As principais dúvidas estão no ataque e no meio-campo. Tetê está recuperado de uma lesão muscular e volta a ser opção. Ainda assim, Pavón ganhou espaço durante a ausência do atacante e pode ser mantido entre os titulares após marcar dois gols de falta decisivos nas últimas partidas diante de Mirassol, pela Copa do Brasil, e São Paulo, no Brasileirão.

A maior expectativa envolve Filipe Krovinovic. Contratado para reforçar o meio-campo, o croata poderá estrear porque a sua documentação está regularizada. Ele disputa posição com Juan Nardoni. O argentino teve atuação abaixo do esperado contra o São Paulo e participou do lance que originou o gol adversário.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Mamady Cissé e Alan Franco; Victor Hugo, Alan Minda e Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Erick Noriega, Juan Nardoni (Filipe Krovinovic) e Mathías Villasanti; Cristian Pavón, Carlos Vinícius e Francis Amuzu. Técnico: Luís Castro.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).