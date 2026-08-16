Santos mira recuperação iminente no Brasileiro e duelo com Vasco no Rio ganha clima de decisão

Em meio a uma semana tensa, que contou com cobranças de membros de organizadas no CT, o Santos tenta buscar forças para, neste domingo, às 16h, em São Januário, encaminhar uma reação iminente no Campeonato Brasileiro. Num confronto com ares de decisão, a partida reúne dois times na zona de rebaixamento, o que aumenta o grau de tensão desde o apito inicial.

O Santos chega ao compromisso após uma derrota em casa para o Athletico-PR no Nacional e soma 22 pontos na competição. O momento exige uma resposta imediata da equipe comandada por Cuca, que vê a distância para os adversários da parte de cima aumentar a cada rodada.

A responsabilidade também recai sobre Neymar e Gabigol, os principais nomes do elenco. Decisivos na virada de 2 a 1 sobre o Macará, a expectativa é que, com os dois em campo, a experiência e a capacidade de decisão da dupla faça a diferença no Rio. Cuca, no entanto, não quis adiantar o time e tem problemas. Gabriel Menino e Gabriel Bontempo deixaram o campo ainda no primeiro tempo do duelo com o Macará e são dúvidas para o jogo deste domingo.

Do outro lado, o Vasco vive situação semelhante. Com os mesmos 22 pontos do Santos, a equipe carioca não vence há cinco partidas e também encara o duelo como uma oportunidade de iniciar uma reação. A sequência negativa aumentou a pressão sobre o time, que terá a força da torcida em São Januário como um dos principais trunfos para superar o rival paulista.

O ambiente hostil será mais um desafio para os santistas. A expectativa é de estádio cheio e apoio intenso ao Vasco desde os primeiros minutos, transformando São Januário em um verdadeiro caldeirão.

A classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, conquistada com a vitória sobre o Macará no meio de semana, ajudou a aliviar o ambiente na Vila Belmiro. O resultado trouxe confiança ao elenco, mas não foi suficiente para apagar a preocupação com a campanha no Brasileiro. A prioridade, agora, é fazer com que o bom momento continental tenha reflexos também na competição nacional.

E o apelo de Neymar pedindo maior apoio da torcida evidencia o cenário preocupante. "Sabemos como o torcedor do Santos tem sofrido nos últimos tempos, mas precisamos deles. Isso aqui é Santos. Mas se ficar com pensamento negativo, é melhor ficar em casa", afirmou o atacante.

Cuca, por sua vez, já deixou claro que os compromissos pelo Brasileiro terão prioridade neste momento da temporada. Embora o Santos ainda esteja envolvido na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a situação na competição nacional exige atenção máxima. Para enfrentar o Vasco, a tendência é de uma equipe compacta, com forte marcação e atenção especial às transições.

Pelo lado do time carioca, o treinador português Pedro Emanuel deverá contar com dois nomes para aumentar o leque de opções no momento de escalar o time. O volante Santiago Sosa foi regularizado no BID da CBF. O atacante Facundo Colidio também teve a documentação regularizada.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X SANTOS

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson, Nuno Moreira e Spinelli. Técnico: Pedro Emanuel.

SANTOS - Gabriel Brazão; Davizinho (Igor Vinícius), Adonis Frias, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt; Rollheiser, Neymar e Barreal; Gabigol . Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio (RJ).