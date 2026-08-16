Nick Nurse diz que tentou levar Splitter aos 76ers e chama LeBron de 'presente de aniversário'

Nick Nurse recebeu a notícia da contratação de LeBron James pelo Philadelphia 76ers em uma data especial. O treinador completava 59 anos em 24 de julho e estava reunido com a família quando foi informado pelo presidente de operações da franquia, Mike Gansey.

"Acabou sendo um presente de aniversário", afirmou Nurse durante passagem por São Paulo. LeBron assinou por duas temporadas e será comandado pela primeira vez pelo treinador campeão da NBA com o Toronto Raptors em 2019.

Aos 41 anos, o maior pontuador da história da liga chega a uma equipe que também reúne Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown e VJ Edgecombe. Por orientação dos 76ers, Nurse evitou detalhar o papel de LeBron e a formação do time para a temporada 2026/27, mas demonstrou otimismo: "Estamos confiantes com o que poderemos fazer".

Nurse esteve na capital paulista para ministrar uma clínica do programa Jr. NBA Coaches Academy. O evento reuniu treinadores, instrutores, professores e estudantes de Educação Física no Centro Olímpico.

Durante a visita, o técnico também elogiou Tiago Splitter, primeiro brasileiro a assumir o comando de uma equipe da NBA. Nurse revelou que tentou contratar o ex-pivô como assistente nos 76ers, mas o brasileiro acertou com o Portland Trail Blazers naquela ocasião.

Atualmente no Chicago Bulls, Splitter recebeu reconhecimento pelo desempenho e pela capacidade de liderança. "Tiago é muito respeitado pelos treinadores na NBA", afirmou Nurse.

Na avaliação do técnico dos 76ers, a presença de Splitter em uma posição de destaque pode abrir caminho para outros profissionais brasileiros. Para Nurse, a trajetória do ex-jogador ajuda treinadores do País a enxergarem novas possibilidades dentro da principal liga de basquete do mundo.