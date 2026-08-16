Zagueiro David Duarte passa mal e vomita durante Chapecoense x Bahia pelo Brasileirão

O zagueiro David Duarte, do Bahia, passou mal e vomitou em campo durante a partida contra a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó. O jogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, precisou ser interrompido para o atendimento ao defensor.

Companheiros e adversários se aproximaram enquanto David Duarte era examinado pelos profissionais de saúde. Após a paralisação, o confronto foi retomado. O Bahia ainda não informou o que provocou o mal-estar.

A partida começou às 11h e foi disputada sob sol, com os termômetros próximos dos 26°C em Chapecó. Apesar das condições, não há confirmação de que a temperatura tenha relação com o episódio.

David Duarte começou o confronto como titular da defesa tricolor e retornou a campo após o mal estar. O Bahia entrou em campo tentando encerrar uma sequência de quatro empates no Brasileirão e se aproximar das primeiras colocações.