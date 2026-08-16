Avaí faz dois nos acréscimos, vira sobre Operário e respira na luta contra queda na Série B

Em uma reação impressionante nos acréscimos, o Avaí derrotou o Operário-PR por 2 a 1 neste domingo, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O time catarinense sofreu um gol aos 45 minutos do segundo tempo, mas balançou as redes aos 51 e aos 53 para conquistar uma vitória importante na Série B do Campeonato Brasileiro.
O resultado levou o Avaí aos 23 pontos e à 17ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento. A equipe está dois pontos atrás do Ceará, primeiro clube fora do Z-4. O Operário permaneceu em quinto, com 35, e desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos líderes.
O Avaí teve a melhor oportunidade do primeiro tempo. Thayllon aproveitou um erro na saída de bola do Operário e sofreu pênalti, mas Felipe Vizeu acertou a trave na cobrança. Depois do susto, o Fantasma assumiu o controle da partida, teve mais posse e chegou perto de marcar em uma cabeçada de Vinícius Diniz para fora.
O equilíbrio permaneceu durante a segunda etapa, com leve superioridade dos donos da casa. Aos 45 minutos, Ángel Torres fez um passe por elevação pelo corredor central e encontrou Vinícius Mingotti nas costas da defesa. O atacante se antecipou ao zagueiro e desviou a bola na saída do goleiro para abrir o placar.
Quando a vitória do Operário parecia definida, o Avaí reagiu. Aos 51, Jean Lucas finalizou da entrada da área e acertou a trave. Jefferson aproveitou a sobra e mandou para as redes. Após a análise do lance, o gol foi validado.
Dois minutos depois, veio a virada. Wallison avançou pela direita, livrou-se da marcação e bateu cruzado, rente ao gramado. Vagner ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol catarinense.
Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Sport na quarta-feira, às 19h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). No mesmo dia, às 20h30, o Operário visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).
FICHA TÉCNICA
OPERÁRIO 1 X 0 AVAÍ
OPERÁRIO - Vagner; Mikael Doka (Maguinho), Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano (Vinicius Mingotti); Matheus Trindade (Neto Paraíba), Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon (Maxwell), Pablo (Ángel Torres) e Moraes. Técnico: Luizinho Lopes.
AVAÍ - Bruno Ferreira; João Vitor (Wallison), Jefferson, Allyson, Reynaldo e William; Luiz Henrique, Paulo Vitor (Zé Ricardo) e Léo Chú (Isaías); Thayllon (Gabriel Cipriano) e Felipe Vizeu (Jean Lucas). Técnico: Allan Aal.
GOLS - Vinicius Mingotti, aos 45 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Joseph (Operário); Felipe Vizeu e Paulo Vitor (Avaí)
ÁRBITRO - Pierry Dias dos Santos (RJ)
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)