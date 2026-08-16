Cristiano Ronaldo indica aposentadoria: 'Este provavelmente é meu último ano no futebol'

Cristiano Ronaldo falou sobre seu futuro no futebol e indicou sua aposentadoria. Em declaração à revista 'Vogue', o craque português comentou sobre sua carreira e afirmou que pode deixar os gramados em 2027.

Em uma reportagem produzida pela revista norte-americana sobre seu casamento com Georgina, o jogador falou sobre sua carreira e como enxerga seus próximos passos no esporte. Assim, CR7 declarou que este será provavelmente seu último ano e que já se planeja para seguir novos caminhos após sua aposentadoria do futebol.

"Este provavelmente é meu último ano no futebol, e quero deixar um legado espetacular", afirmou o astro.

"Já tenho meu futuro todo planejado. Tenho tantas coisas para me manter ocupado que é difícil dizer apenas uma. Como o futebol pode deixar um grande vazio, você precisa preencher seu tempo de várias maneiras, não apenas de uma. E também me divertir mais, viajar mais, assistir e jogar padel, que eu realmente gosto, e continuar a desfrutar do que conquistei, do que nós conquistamos. Afinal, foram 25 anos com muito sacrifício", complementou o português.

Atualmente, Cristiano Ronaldo defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Na última quinta-feira, 13, o atacante se reapresentou ao clube saudita e iniciou sua preparação para a temporada de 2026/27.

O craque português chega para a nova jornada em busca de um feito histórico no futebol: chegar ao seu milésimo gol na carreira como atleta profissional. Com 976 tentos anotados, faltam apenas 24 bolas nas redes para CR7 alcançar o feito.