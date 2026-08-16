Torcedores do Vasco distribuem máscaras de Neymar chorando e Marquezine antes de pegar o Santos

A torcida do Vasco preparou uma provocação para Neymar antes do confronto com o Santos, neste domingo (16), em São Januário. Máscaras com uma imagem do atacante chorando e outras com o rosto da atriz Bruna Marquezine foram distribuídas nos arredores do estádio.
A ação faz referência ao antigo relacionamento entre Neymar e Marquezine, declaradamente vascaína. O casal manteve uma relação marcada por idas e vindas entre 2013 e 2018.
A imagem de Neymar chorando usada nas máscaras foi registrada após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira sofreu o empate no fim da prorrogação e acabou derrotada nos pênaltis.
Dentro de campo, o camisa 10 foi confirmado entre os titulares do Santos. A provocação antecedeu um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Vasco e Santos começaram a rodada com 22 pontos cada: a equipe paulista ocupava a 17ª colocação, uma posição acima do time carioca pelos critérios de desempate.
O duelo em São Januário é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Neymar, o Santos foi escalado com Gabriel Barbosa no ataque, enquanto o Vasco promoveu a estreia do argentino Facundo Colidio