Neymar deixa o campo por um minuto após pedido de atendimento médico de Brazão; entenda

Neymar, capitão do Santos, foi alvo de uma nova regra de arbitragem que começou a valer nesta rodada, a 23ª do Brasileirão. O astro teve de ficar um minuto fora de campo na partida contra o Vasco, em São Januário, por um não-atendimento médico solicitado pelo goleiro Gabriel Brazão.

No jogo com o Vasco, aos 24 minutos, Gabriel Brazão bloqueou uma investida de Andrés Gómez. O árbitro Lucas Casagrande conversou alguns segundos com o goleiro e determinou que Neymar ficasse de fora da partida por um minuto. Brazão voltou atrás no pedido de atendimento médico e o staff nem entrou em campo, mas o juiz foi irredutível e o camisa 10 teve de assistir o jogo de fora pelo tempo determinado.

O departamento de arbitragem da CBF implementou uma série de novas regras a fim de dificultar a famosa 'cera' e assim fazer com que as partidas tenham mais tempo de bola rolando. Os protocolos foram aprovados pelos clubes das Séries A e B e têm influência de normas adotadas durante a Copa do Mundo.

No caso, o goleiro do Santos solicitou atendimento médico aos 25 minutos do primeiro tempo e desistiu do mesmo. De acordo com as novas regras, o treinador teria 10 segundos para escolher alguém para ficar de fora da partida por um minuto. Outra possibilidade seria aplicar essa 'punição' ao capitão. No caso, Neymar. Em situações em que o goleiro é o capitão, quem deixa a partida é um jogador sorteado previamente.

As novas determinações da CBF vão de encontro à ideia de evitar que os atendimentos aos goleiros sejam utilizados para passar o tempo, geralmente utilizado pelos técnicos para passar instruções aos seus atletas. A regra começa a valer assim que a equipe médica entra em campo para o atendimento dos respectivos arqueiros.

Essa norma em especial não foi utilizada na Copa do Mundo, mas outros foram, como: 5 segundos para cobrança de lateral e tiro de meta; 10 segundos para que o jogador substituído saia de campo e Lei Vini Jr. (proibição de cobrir a boca com as mãos).