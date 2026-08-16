Lens anula poderio do PSG e conquista a Supercopa da França pela 1ª vez

Quatro dias após conquistar o bicampeonato da Supercopa da Uefa, o Paris Saint-Germain esbarrou na determinação tática do Lens, que disputou mais de 45 minutos com um homem a menos, e ficou com o vice da Supercopa da França neste domingo. Campeão da Copa da França pela primeira vez em sua história de 120 anos, o Lens conquistou mais um título inédito ao derrotar o vencedor da Ligue 1 (o Campeonato Francês) por 1 a 0 no Stade Félix-Bollaert, em Lens.

Embalado por uma temporada histórica e pela conquista da Supercopa da Europa com a vitória por 2 a 1 sobre um empolgado Aston Villa, na Áustria, o PSG iniciou a decisão deste domingo com uma linha de marcação alta, exercendo forte pressão sobre o time da casa.

Além da Copa da França, o Lens conquistou o vice no Francês na temporada passada, 6 pontos atrás do PSG, mas com 9 de vantagem sobre o terceiro colocado, o Lille. Apesar de jogar em casa, o Lens sofria com o poderio do adversário, que acumulava cerca de 70% de posse de bola, mas tentava assustar os visitantes com rápidos contra-ataques.

O Lens conseguiu equilibrar um pouco as ações na metade do primeiro tempo e abrir o placar aos 32 minutos. Udol finalizou mal, mas Thauvin apareceu atrás da defesa do PSG e livre de marcação anotou na única finalização correta do time na primeira etapa. A situação do Lens se complicou ainda no primeiro tempo, quando aos 39 o jovem defensor Kyllian Antonio, de 18 anos, cometeu uma entrada forte e recebeu o cartão vermelho.

Com um jogador a mais, o PSG iniciou a segunda etapa novamente pressionando em busca do empate para provocar ao menos a disputa de pênaltis, enquanto o Lens procurava se compactar na defesa. Aos 15 minutos, o técnico Luis Enrique reforçou o ataque do PSG colocando em campo Fabian Ruiz, Dembélé e Nuno Mendes.

Aos 30, Fabian Ruiz conseguiu furar o bloqueio do Lens, mas o gol foi anulado por impedimento. Quando superava a compacta barreira formada diante do gol e finalizava, o PSG esbarrava na postura segura do goleiro Risser, que terminou a decisão com 6 defesas. O Lens procurava definir a decisão no contra-ataque. Nuno Mendes deixou os times igualados numericamente ao levar o cartão vermelho aos 43, após atingir um rival com uma cotovelada no meio de campo.

O PSG buscou o empate até o último minuto dos acréscimos, inclusive com o goleiro Safonov na área do rival, mas foi incapaz de impedir a festa da torcida do Lens.