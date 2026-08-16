João Fonseca destaca concentração na vitória no Masters 1000 de Cincinnati

João Fonseca ficou satisfeito com sua atuação, neste domingo, na vitória sobre o holandês Botic van de Zandschulp, por 2 sets a 0, no Masters 1000 de Cincinnati. O tenista, de 19 anos, 26º do ranking mundial destacou sua concentração na partida.

"Fico feliz com a forma como eu mantive o foco no tiebreak, mas ainda tenho que melhorar bastante. Acho que ainda lutei muito comigo mesmo quando sofri a quebra no segundo set", disse o brasileiro em entrevista para a ESPN.

O carioca fez uma análise do jogo. "O primeiro set foi muito duro e consegui uma quebra no final. No segundo eu comecei muito bem, intenso e focado. Ele jogou um bom game, me quebrou, mas me mantive positivo. Sabia que se eu jogasse os dois primeiros pontos com muita intensidade, eu teria uma grande chance."

João falou da também da dificuldade enfrentada com a rapidez da quadra. "Quando você tenta um saque-quique a bola acaba pulando demais. Então é difícil, ainda mais contra um jogador que usa muitas cruzadas de direita, com muito spin. A bola acaba fugindo muito e o saque também. Mas se está assim para mim, também está para o adversário. Eu consegui me adaptar muito bem."

Na próxima rodada, o brasileiro tem um confronto teoricamente mais tranquilo e enfrenta o australiano Christopher O'Connell, apenas o 129º do mundo e que veio do qualifying.