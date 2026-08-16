São Paulo avalia a contratação do atacante inglês Jamie Vardy

O São Paulo analisa a possibilidade de contratar o atacante inglês Jamie Vardy, de 39 anos. Livre no mercado após deixar o futebol italiano, o jogador foi oferecido ao clube paulista e poderia chegar sem custos.
A negociação foi inicialmente noticiada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Estadão. No entanto, diferentemente do que foi informado pelo jornalista italiano, Vardy não foi procurado diretamente pelo São Paulo. O atacante foi oferecido ao time paulista, que ainda avalia a possibilidade de avançar no negócio.
Neste momento, a contratação é tratada como um caso em análise pela diretoria são-paulina. Na última temporada europeia, Vardy defendeu a Cremonese, da Itália. O atacante disputou 29 partidas, marcou sete gols e deu duas assistências.
Porém, o atacante inglês não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe no Campeonato Italiano. A Cremonese terminou a competição na 18ª colocação, com 34 pontos.
Jamie Vardy se tornou mundialmente conhecido por sua passagem pelo Leicester, da Inglaterra. No clube inglês, ele se tornou ídolo e ajudou a equipe a conquistar o inédito título da Premier League na temporada 2015/16.
Ele fez parte de um elenco que contou com nomes como Riyad Mahrez, N'Golo Kanté e Kasper Schmeichel. O atacante foi eleito o melhor jogador da Premier League naquela temporada. Em 2018, Vardy foi convocado pelo técnico Gareth Southgate para a disputa da Copa do Mundo com a Inglaterra.