Cuca parabeniza jogadores do Santos pela vitória sobre o Vasco: 'Mérito é todo deles'

O técnico Cuca, do Santos, creditou a vitória sobre o Vasco por 3 a 0 neste domingo em São Januário, no Rio, a primeira do time como visitante no Brasileirão, aos seus atletas que executaram bem o plano de jogo no confronto que tirou a equipe da zona de rebaixamento.

"Eles (Vasco) souberam iniciar melhor o jogo", afirmou Cuca. "No segundo tempo, as coisas deram bem mais certo. O mérito todo é dos jogadores, que foram criativos e fizeram improvisos", completou o técnico, que citou Neymar ("fez um grande jogo") e Gabigol ("matou na hora certa").

Na avaliação de Cuca, a vitória sobre o Macará pela Sul-Americana, na quinta-feira, foi um marco para o Santos, já que deixou claro que não havia racha no grupo. "Nós só não estávamos conseguindo vencer. E essa junção veio a calhar."

O Santos viaja na terça-feira para Ambato, no Equador, para o jogo de volta da Sul-Americana e o calendário preocupa o treinador. "Vai estar 10 graus, muito frio e chovendo e um jogo decisivo também. Temos que pensar muito bem o que fazer."

Na sequência, o time enfrenta o Mirassol no domingo e tem três clássicos (dois com o Palmeiras pela Copa do Brasil e contra o Corinthians pelo Brasileiro). "A gente vem numa crescente e se Deus quiser vamos continuar jogando bem e vencendo."

Questionado se Neymar viajará para o Equador, Cuca disse não saber. "Não dá para responder hoje. A gente faz a reavaliação na reapresentação e sempre pesa o que vale a pena", disse. "A classificação é muito importante, não só pelo lado financeiro, mas também pela chance de título."