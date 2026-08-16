Barcelona acerta contratação de Rodri por R$ 462 milhões, afirma agência

Rodri, o capitão da seleção da Espanha campeã mundial, parece estar retornando ao seu país após o Manchester City e o Barcelona chegarem a um acordo sobre a transferência do meio-campista. Os clubes acertaram uma negociação por Rodri no valor de 76,5 milhões de euros (cerca de R$ 462 milhões), conforme confirmado à Associated Press neste domingo por uma fonte a par da transação. Nem o City nem o Barcelona fizeram comentários oficiais sobre a transferência.

Rodri, de 30 anos, atua pelo City desde que chegou do Atlético de Madrid, em 2019. Ele marcou o gol da vitória na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, em 2023, e conquistou a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo no ano seguinte, após integrar a seleção espanhola campeã da Eurocopa.

Ele foi peça fundamental da seleção da Espanha que conquistou a Copa do Mundo no mês passado, recebendo também a Bola de Ouro como o melhor jogador do torneio.

Rodri tinha mais um ano de contrato com o City. Sua saída enfraqueceria ainda mais o meio-campo do City, visto que Bernardo Silva deixou o clube para se juntar ao Real Madrid.