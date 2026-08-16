Athletic-MG afunda o América-MG e encosta no G-6 da Série B

O confronto mineiro, pela conclusão da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve vitória segura do Athletic. Neste domingo, na Arena Independência, o time da Zona da Mata levou a melhor sobre o América-MG - sem sustos - por 3 a 1.

Com o resultado positivo, o Athletic avança a 34 pontos e fica na 8ª posição, encostando no G-8. O América, por outro lado, segue em má fase e estaciona nos 11 pontos ganhos e na vice-lanterna.

O duelo começou bastante intenso, com os times buscando o ataque apesar de momentos distintos. O primeiro bom lance, inclusive, foi do América, quando Rodrigo Piñeiro bateu de longe e a bola saiu próxima à trave direita. O Athletic tentou responder rápido, mas esbarrou na forte marcação adversária.

Com o passar do tempo, ainda que ambos tentassem chegar ao setor ofensivo, faltou criatividade e efetividade aos dois lados. Apesar do domínio ser da equipe da capital mineira, foi a do interior que saiu em vantagem: Enzo fez boa jogada pela esquerda e passou para Max, que encontrou Kauan Rodrigues surgindo na área; de primeira, o ponta estufou a rede, dando vantagem antes do intervalo, aos 44 minutos.

Para o segundo tempo, os times voltaram sem novidades, tanto nas peças como na postura. Assim, o Athletic foi premiado primeiro: em jogada rápida, Enzo inverteu para Zeca, que cruzou à meia-altura na pequena área; Luca Sosa, ao tentar afastar, mandou contra o próprio patrimônio, ampliando a desvantagem do América, aos seis.

Ditando o ritmo do jogo entre os mineiros, os visitantes chegaram ao terceiro. Enzo recebeu por dentro e rolou para Jota fazer cruzamento na área; Carlinhos se antecipou à marcação e balançou a rede, aos 20.

Os mandantes, já sob protesto da torcida, tentaram mostrar poder de reação e foram recompensados tardiamente: Mastriani foi servido na entrada da área e acertou um chutaço, aos 41. No fim, Mastriani marcou mais uma vez, agora com o lance impugnado por toque na mão.

Os times voltam a campo, pela 23ª rodada da Série B, na próxima quinta-feira. O Athletic encara o CRB, na Arena Sicredi, às 19h30, já o América-MG enfrenta o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 3 ATHLETIC

AMÉRICA-MG - Gustavo; Alex Silva (Fábio), Luca Sosa, Ricardo Silva e Dalbert; Felipe Amaral (Barreto), Yago (Jorge Jiménez) e Paulo Victor; Rodrigo Piñeiro (Ítalo), Willian Dubgod (Mastriani) e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer.

ATHLETIC - Luan Polli; Jhonatan Silva, Jhan Pool e Lucas Belezi; Zeca (Douglas Pelé), Jota (Yago Santos), João Miguel e Enzo (Marcelo Henrique); Kauan Rodrigues, Carlinhos (Gustavinho) e Max (Assis). Técnico: Alex de Souza.

GOLS - Kauan Rodrigues, aos 44 minutos do primeiro tempo; Luca Sosa, contra, aos seis, Carlinhos, aos 20 e Mastriani, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barreto (AMG); Enzo e Douglas Pelé (ATH).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).