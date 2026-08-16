Vitória ganha, aumenta a crise do Botafogo e se distancia da zona de rebaixamento

O Vitória conseguiu fazer voltar a valer o mando de campo no Brasileirão. Na noite deste domingo, o time baiano recebeu o Botafogo no Barradão, pela 23ª rodada, e com uma primeira etapa muito boa, conseguiu superar o rival por 1 a 0, com gol de Matheuzinho, que voltou a balançar as redes após quatro meses.
Com o resultado, além de quebrar uma sequência de três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Vitória foi a 26 pontos e abriu vantagem na briga contra o rebaixamento. Em casa no Brasileirão, o time nordestino chegou a oito vitórias em 11 jogos. Do outro lado, o time carioca parou em 30 pontos e segue longe da briga por G-6.
Sem tempo a perder, o Vitória já se prepara para a 24ª rodada do Brasileirão, quando volta a campo no próximo domingo, para encarar o Bahia, novamente no Barradão, a partir das 16h. Já o Botafogo terá um duro desafio de reverter os 6 a 1 sofridos no jogo de ida da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 21h30, diante do Cienciano (PER), no Engenhão.
Tentando deixar para trás a goleada sofrida no Peru, o Botafogo entrou em campo apresentando um volume ofensivo e quase inaugurou o placar aos 14, com Arthur Cabral, que mandou de cabeça e viu Lucas Arcanjo operar um milagre. Entretanto, quem sorriu primeiro foi o time da casa.
Aos 23, Renê invadiu a área pela esquerda, tirou da marcação, foi derrubado por Huguinho e o árbitro assinalou pênalti. Três minutos depois, Matheuzinho foi para a cobrança e não desperdiçou, abrindo o marcador para o Vitória. Aos 29, o camisa 10 balançou as redes mais uma vez, de cabeça, mas após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento e o time baiano foi para o intervalo com 1 a 0 no placar.
O Botafogo voltou para a segunda etapa buscando mais o ataque, mas não conseguiu encontrar objetividade e viu Renê e Erick perderem boas chances do outro lado. Melhor em campo, o Vitória teve mais uma oportunidade aos 14, quando Renê recebeu livre na área, mas chutou mascado e Vitinho tirou em cima da linha.
A chuva forte no Barradão não atrapalhou o time da casa, que seguiu ao ataque e teve mais duas grandes chances com Matheuzinho e Renato Kayzer, mas ambos mandaram para fora. O Botafogo conseguiu responder com perigo aos 37, com Júnior Santos, que mandou de cabeça para novo milagre de Arcanjo, garantindo a vitória baiana.
FICHA TÉCNICA
VITÓRIA 1 X 0 BOTAFOGO
VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Zé Vitor, Emmanuel Martínez (Walace) e Matheuzinho (Marinho); Tarzia (Pochettino), Renê (Renato Kayzer) e Erick. Técnico: Jair Ventura.
BOTAFOGO - Warleson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Medina (Santi Rodríguez), Huguinho (Júnior Santos), Danilo (Domingos Andrade) e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins (Danilo Pereira). Técnico: Franclim Carvalho.
GOL - Matheuzinho, aos 26 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Huguinho, Franclim Carvalho, Montoro, Ramon, Emmanuel Martínez, Lucas Monzón e Erick.
ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).
RENDA - R$ 525.232,00.
PÚBLICO - 20.025 torcedores.
LOCAL - Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA).