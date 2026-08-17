Peixe deixa Vasco a ver navios

O Vasco levou a pior no confronto direto diante do Santos e foi derrotado por 3 a 0, na tarde de ontem, dentro de São Januário. Com o resultado, a equipe permanece com 22 pontos e ainda caiu para a 19ª colocação. Gabigol, Willian Arão e Luan Peres marcaram os gols que garantiram a vitória do Peixe, que ganhou um respiro importante na luta contra o rebaixamento.

Pressionados pela campanha no Brasileirão, Vasco e Santos fizeram um confronto equilibrado. Empurrado pela torcida, o Cruz-Maltino começou melhor, mas sofreu uma baixa importante logo aos 12 minutos, quando Jair sentiu uma fisgada no músculo adutor da coxa direita e precisou ser substituído por Sosa.

Apesar de disputado, o jogo ganhou outro rumo após o intervalo. Sem aproveitar as oportunidades, o Vasco acabou sendo castigado pela eficiência santista. Primeiro, Rollheiser deixou Gabigol cara a cara com Léo Jardim e o camisa 9 não perdoou.

O gol desestabilizou a equipe de Pedro Emanuel, que sofreu um apagão em campo. Aproveitando o momento, o Santos ampliou em duas jogadas parecidas. Em cobranças de falta de Neymar para a área, Léo Jardim afastou mal, e Willian Arão e Luan Peres aproveitaram as sobras para decretar a vitória santista em São Januário, afundando ainda mais o Vasco na zona de rebaixamento.