CRB e Novorizontino ficam no empate sem gols pela Série B

Na busca de entrar na zona de classificação aos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Novorizontino se enfrentaram, na noite deste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), no encerramento da 22ª rodada. Mesmo com boas chances na primeira parte da partida, o duelo acabou 0 a 0.

Com o empate, as equipes não conseguem alcançar o objetivo. Os donos da casa ficam na nona colocação, com 33 pontos, apenas um a menos do que os visitantes, que ocupam a sétima posição. Empurrado pela torcida regatiana, os donos da casa começaram melhor e, logo aos cinco minutos, chegou com perigo. Crystopher recebeu de Thiaguinho na entrada da área e bateu com estilo. A bola saiu raspando a forquilha direita.

Depois de uma pressão inicial dos mandantes, os visitantes foram se encontrando e quase marcaram duas vezes. Aos 28, Maykon foi acionado dentro da área, a bola desviou em Kevin, e Vitor Caetano voou para mandar para escanteio.

Já aos 44, Sander arriscou de muito longe, o goleiro regatiano conseguiu fazer um leve toque, o suficiente para que a pelota explodisse no travessão e fosse para escanteio. Nos acréscimos, aos 46, Crystopher foi lançado pelo alto por Dadá Belmonte, mas errou o domínio e desperdiçou grande oportunidade.

Assim como no primeiro tempo, a etapa final começou com o CRB tentando pressionar. Aos quatro minutos, Thiaguinho lançou Dadá Belmnonte, que amorteceu no peito e bateu de pé direito, em tentativa da entrada da área. Jordi conseguiu buscar e mandou a bola para escanteio.

O Novorizontino desperdiçou bons contra-ataques, enquanto o CRB apresentava dificuldades para criar. O cenário mudou com a entrada de Estevão, aos 31. Aos 35, o meia arriscou e exigiu boa defesa do goleiro visitante.

Depois de bate-rebate após a cobrança de escanteio, a bola se ofereceu limpa para De Lucca, que mandou por cima do travessão. Aos 37, Estevão tentou mais uma de longe e, de novo, parou em boa ação de Jordi.

As duas equipes voltam a campo na noite da próxima quinta-feira, no encerramento da 23ª rodada da Série B. Às 19h30, o CRB visita o Athletic, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). Pouco depois, às 20h30, o Novorizontino recebe o América-MG, no Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 0 NOVORIZONTINO

CRB - Vitor Caetano; Kevin (Hereda), Lyncon, Bressan e Lucas Lovat (Reverson); Pedro Castro (De Lucca), Crystopher e Danielzinho (Este^va~o); Thiaguinho, Dadá Belmonte (Guilherme Pato) e Mikael. Técnico: Fábio Matias.

NOVORIZONTINO - Jordi; Gabriel Bahia, Eduardo Brock e Sander; Madson, Léo Naldi (Nicolas Careca), Luís Oyama, Rômulo (Juninho) e Maykon (Diego Galo); Reidiney (Matheus Bianqui) e Robson (Carlão). Técnico: Enderson Moreira.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Lovat e Bressan(CRB); Rômulo e Sander (NOV).

ÁRBITRO - Leonardo Willers Lorenzatto (MT).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).