Diniz se anima com a possibilidade de Memphis ficar no Corinthians: 'Traz alegria e esperança'

A possibilidade de reviravolta no caso Memphis, com a possibilidade do jogador holandês permanecer no Corinthians, deixou o técnico Fernando Diniz feliz e esperançoso. O treinador afirmou, em entrevista coletiva, neste domingo, após a derrota para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, estar na torcida para poder contar com o atleta em seu elenco.
"(Os rumores de que Memphis pode ficar) Trazem alegria e esperança e têm toda minha torcida para que se conclua com a permanência dele aqui", disse Diniz, que não sabe se poderá contar com o retorno de Yuri Alberto para o jogo de quinta-feira contra o Rosario Central pelo jogo de volta da Copa Libertadores.
O técnico corintiano explicou o porquê escalou os titulares neste domingo contra o Cruzeiro. "O time chega superbem para quinta-feira. Isso é questão de estratégia. O Brasileiro também é muito importante. Se o jogo fosse quarta-feira, teríamos outra formação. Com quatro dias, os jogadores vão entrar inteiros e ainda vamos jogar em casa, sem a necessidade de viagem. Fisicamente não há desculpas para quinta-feira."
Diniz afirmou que Ranielle (dores musculares) e André Ramalho (labirintite) foram poupados neste domingo, enquanto Kaio César e Gabriel Paulista foram substituídos por precaução. Mas todos estarão em condições de jogo para enfrentar o Rosário Central.
Memphis
Perdeu aop posse após as trocas
Yuri esperar mais um pouco
GP
3u não faço este tipo de análise
19 vezes finalizou hoje
Importante é por a bola dentro do gol não importa quem
Garo desenvolveu bem
Matheuzinho tem se dedicado muito, mais jogado comigo teve erro depase mas isso acontece, mas é mujito impirtante tanto defendedoc como atacabando
Time está buscandocnovas soluções ol time tem evoluído na çruslão de chances e gols