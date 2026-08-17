Internacional e Remo fazem confronto direto contra o rebaixamento no Beira-Rio

Com apenas um ponto separando as equipes e a zona de rebaixamento como ameaça imediata, Internacional e Remo encerram a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro em um confronto de peso na parte inferior da tabela. A partida será disputada nesta segunda-feira, às 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Inter inicia a rodada com 23 pontos, enquanto o Remo aparece com 22. Uma vitória permitirá ao vencedor ultrapassar adversários diretos e encarar a sequência da competição com menos pressão. Uma derrota, por outro lado, pode agravar a situação e aumentar a cobrança nas duas equipes.

Sem vencer há seis partidas no Brasileirão, o Inter tenta transformar em reação o desempenho apresentado no empate sem gols com o líder Palmeiras, fora de casa. A equipe de Paulo Pezzolano mostrou maior segurança defensiva, mas ainda precisa encontrar soluções para um ataque que tem produzido pouco.

Para o confronto, Pezzolano terá o retorno de Villagra, recuperado de dores musculares na coxa esquerda. O volante treinou normalmente durante a semana e deve reassumir uma vaga entre os titulares. Thiago Maia, também liberado após um problema muscular, tende a começar no banco. Benjamin e João Victor são outras opções que voltam a ficar à disposição.

As ausências são Victor Gabriel, suspenso, além do goleiro Rochet e do atacante Kayky, que se recuperam de cirurgias. A tendência é que o treinador mantenha a estrutura utilizada nas últimas partidas, embora a entrada de Alerrandro seja considerada caso a comissão técnica opte por uma formação mais ofensiva.

O Remo também chega pressionado. O time paraense não vence há quatro jogos, considerando o Brasileirão e a Copa do Brasil, e vem de um empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, no Mangueirão. A equipe esteve duas vezes em vantagem, mas não conseguiu sustentar o resultado, problema que aumentou a preocupação com o sistema defensivo.

Léo Condé ganhou alternativas para os dois compromissos fora de casa contra Inter e Fluminense. Recuperados de problemas físicos, Marcelinho e Tchamba foram incluídos na delegação. Os reforços Marlon, Ramon e Lucas Lima também viajaram e podem fazer suas estreias. Recém-chegado do Cuiabá, Marlon surge como opção para a lateral esquerda.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X REMO

INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

REMO - Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Matheus Felipe e Marlon; José Welison, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Beira Rio, em Porto Alegre (RS).