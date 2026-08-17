São Paulo tem uniforme 3 exclusivo para time feminino pela primeira vez; veja como ficou

Pela primeira vez, o São Paulo terá uma terceira camisa exclusiva para a equipe feminina. Após ter lançado e já estreado a camisa 3 do time masculino, o time das mulheres são-paulinas ganha o uniforme nesta segunda-feira.

A camisa do time feminino é lilás, com desenho inspirado na flor de lótus e produzida pela New Balance. O modelo, como de praxe, recebeu aprovação do Conselho Deliberativo do São Paulo.

A peça tem o selo comemorativo da flor de lótus e o bordado com a frase "Somos Lótus, Somos Luta". O slogan busca passar a mensagem da campanha de lançamento, destacando a força das jogadoras.

Para a New Balance, o desenvolvimento do novo uniforme também representa a continuidade de um trabalho de pesquisa e aprofundamento sobre a história do São Paulo, equilibrando referências históricas e elementos contemporâneos.

"Nosso trabalho é sempre buscar esse equilíbrio entre o passado vitorioso do clube, que tem uma história muito rica e repleta de pioneirismos, e uma leitura contemporânea, que permita trazer novos significados para cada peça. A terceira camisa feminina vem justamente desse olhar: é um produto inédito para o clube, pensado exclusivamente para as atletas femininas e que também representa um novo capítulo dessa história que caminha ao seu centenário", afirma Leandro Moraes, diretor de marketing da New Balance.

A nova terceira camisa feminina do São Paulo estará disponível a partir desta segunda-feira nas lojas oficiais do clube e da New Balance. Já as vendas no atacado, em canais físicos e online, começam na quarta-feira, dia 19 de agosto. A versão jogadora, igual às que as atletas usam em campo, custa R$ 449,99.