Lista dos melhores jogadores do EA FC 27 deixa craque de fora e tem apenas dois brasileiros

A Electronic Arts, empresa de jogos eletrônicos, divulgou nesta segunda-feira, 17, os ratings dos 27 melhores jogadores de futebol masculino do novo EA FC. Entre os nomes da lista, estão apenas dois brasileiros, Gabriel Magalhães e Vini Jr., que ficaram fora do top 10. O defensor do Arsenal e o atacante do Real Madrid aparecem com o mesmo overall de 89, na 12ª e na 19ª posições, respectivamente.

No topo, Kylian Mbappé e Erling Haaland dividem o primeiro lugar, ambos com 91 de rating. Logo abaixo, Rodri, Ousmane Dembélé, Michael Olise e outros aparecem empatados com 90. Lionel Messi aparece na lista com 89 de overall, enquanto Cristiano Ronaldo ficou de fora do ranking divulgado pela EA.

O craque português, que está no futebol árabe jogando pelo Al-Nassr, também não estava entre os melhores jogadores na última edição do jogo. Já o seu rival, Messi, teve um aumento de três pontos em sua carta do EA FC 26 para o 27.

Entre os clubes com mais jogadores no top 27, o PSG é o líder, com cinco representantes. O atual campeão da Champions tem Ousmane Dembélé, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Willian Pacho no ranking.

Real Madrid e Bayern de Munique aparecem logo em seguida, com quatro atletas cada. Mais abaixo está o Manchester City, com dois jogadores entre os melhores ratings.

EA FC 27 TERÁ NOVOS RATINGS DIVULGADOS ATÉ QUINTA-FEIRA

A EA continuará divulgando as classificações dos jogadores ao longo desta semana. Na terça-feira, 18, serão apresentadas as notas da BWSL, às 10h; da Premier League, ao meio-dia; da Bundesliga, às 14h; e da Frauen-Bundesliga, às 16h.

Já na quarta-feira, 19, os ratings divulgados serão da Serie A, às 10h; Liga F, ao meio-dia; La Liga, às 14h; e SPL, às 16h. O cronograma será encerrado na quinta-feira, 20, com as notas da D1 Arkema, às 10h; Ligue 1, ao meio-dia; NWSL, às 14h; MLS, às 16h; e Liga MX, às 18h. Todos os horários seguem o fuso de Brasília

O jogo, por sua vez, será lançado no dia 25 de setembro para Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

VEJA A LISTA COMPLETA DOS 27 MELHORES JOGADORES DE FUTEBOL MASCULINO DO EA FC 27

91 - Kylian Mbappé - Real Madrid

91 - Erling Haaland - Manchester City

90 - Rodri - Manchester City

90 - Ousmane Dembélé - PSG

90 - Vitinha - PSG

90 - Harry Kane - Bayern de Munique

90 - Michael Olise - Bayern de Munique

90 - Pedri - Barcelona

90 - Lamine Yamal - Barcelona

90 - Thibaut Courtois - Real Madrid

90 - Jude Bellingham - Real Madrid

89 - Gabriel Magalhães - Arsenal

89 - Gianluigi Donnarumma - Manchester City

89 - Bruno Fernandes - Manchester United

89 - Khvicha Kvaratskhelia - PSG

89 - Nuno Mendes - PSG

89 - Willian Pacho - PSG

89 - Lionel Messi - Inter Miami

89 - Vini Jr. - Real Madrid

88 - Jan Oblak - Atlético de Madrid

88 - Declan Rice - Arsenal

88 - William Saliba - Arsenal

88 - Virgil van Dijk - Liverpool

88 - Achraf Hakimi - PSG

88 - João Neves - PSG

88 - Joshua Kimmich - Bayern de Munique

88 - Luis Díaz - Bayern de Munique