Conselheiros dão parecer positivo para Corinthians renovar com Memphis Depay

O Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians emitiu um parecer favorável à renovação com Memphis Depay. O presidente Osmar Stabile levou o assunto ao grupo após a polêmica gerada pela desistência em renovar com o atacante. A decisão final ainda cabe ao dirigente.

"Recomendamos a renovação devido à redução de valores e a mais duas empresas que estão ajudando. Se fosse o contrato inicial, não daria. Recomendamos que ele faça. Pelo que ele falou (Osmar Stabile), vai fazer a renovação", disse o presidente do Cori, Miguel Marques e Silva, na saída do Parque São Jorge, depois de uma reunião de mais de três horas.

Agora, é preciso que a renovação seja efetivada. Isso é esperado para esta terça-feira, com presença de Memphis no CT Joaquim Grava. Depois disso, será preciso que o visto de trabalho do holandês seja regularizado até que ele possa voltar a atuar.

O CORI não tem poder de decisão, mas influencia dilemas internos do clube. Stabile levou o assunto ao CORI com base em um artigo do estatuto do Corinthians que prevê que transações de jogadores com valor superior a 40 mil salários mínimos precisam de autorização prévia do órgão. Apesar disso, não é comum que o grupo seja acionado para avaliar contratações.

Depois que o Corinthians publicou uma nota, há cerca de uma semana, dizendo que havia desistido de renovar com Memphis para preservar a "saúde financeira", instaurou-se uma nova crise no clube. Torcedores passaram a fazer pressão nas redes sociais, frustrados porque o contrato estava a uma assinatura de ser concretizado. No Parque São Jorge, uma ala de conselheiros contrária à renovação ficou satisfeita com a decisão.

O astro holandês, por sua vez, manifestou-se publicamente dizendo que a reviravolta não ficaria "sem sanção". Representantes do jogador e dirigentes corintianos passaram a conversar para tentar uma solução a respeito da dívida de R$ 77 milhões que o clube tem com o atleta, que pode cobrar cerca de R$ 180 milhões no total, somados valores indenizatórios pelo não cumprimento do acordo de renovação após a aprovação em exames e troca de minutas.

Em seguida, Stabile recalculou a rota e reabriu as negociações para manter Memphis no elenco. No momento, está em discussão uma nova redução salarial. O acordo do qual o presidente desistiu estabelecia o pagamento de R$ 1,9 milhão por mês, redução considerável em relação aos R$ 3,5 milhões que ele recebia.

Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no domingo, o técnico Fernando Diniz, que já havia expressado publicamente o seu desejo de que o vínculo fosse renovado, disse estar "esperançoso" com o novo rumo tomado pela diretoria. "Trazem alegria e esperança e têm toda minha torcida para que se conclua com a permanência dele aqui", comentou.