Santos acerta patrocínio master com banco digital até o fim do ano após proibição das bets

O Santos se tornará no domingo mais um clube nacional a entrar em campo com nova marca estampada na parte principal de sua camisa. Com a proibição das bets no País, muitas esquadras acabaram perdendo seu patrocínio master e agora vasculham o mercado para preencher a lacuna. A equipe de Neymar anunciou nesta sexta-feira acordo com o banco digital Agibank até dezembro.

"Agibank é o novo patrocinador master do Santos Futebol Clube. O acordo é válido até o fim da temporada de 2026. A marca ocupará o espaço principal na parte frontal da camisa do time masculino profissional, e a estreia está prevista para este domingo, 18 de outubro, na partida contra o Fluminense, no Maracanã, com transmissão nacional pela TV Globo", anunciou o clube.

O acordo, inicialmente até dezembro de 2026, pode ser ampliado no futuro. Segundo o Santos, a parceria "conecta o posicionamento do Agibank como um banco orgulhosamente popular à tradição de um clube que faz parte da história e da memória afetiva do futebol brasileiro".

O presidente Marcelo Teixeira celebrou acertar uma parceria rápida para evitar um espaço branco na parte principal da camisa santista. "A chegada do Agibank como patrocinador, ocupando uma das principais propriedades do nosso manto sagrado, é mais uma demonstração da força da marca Santos FC e da credibilidade da gestão", comemorou o dirigente.

"Parceria como essa é importante para manutenção de uma grande equipe e execução de projetos em desenvolvimento. A busca de novas receitas e um foco permanente. Santos FC e Agibank vão jogar juntos", seguiu Teixeira, satisfeito com o acordo firmado.

"O Santos reúne uma tradição que atravessa gerações, uma forte conexão com o Brasil popular e uma presença digital de grande alcance. Foi o clube brasileiro de maior crescimento e engajamento nas redes sociais do futebol brasileiro em 2025 e 2026, e conta com estrelas em seu elenco como Neymar, Coutinho e Gabigol. Essa combinação faz da parceria um ativo estratégico para o Agibank, com potencial para ampliar o reconhecimento da nossa marca e fortalecer nossa proximidade com milhões de brasileiros", destacou Matheus Girardi, CMO do Agibank.