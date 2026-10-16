Ex-jogador do Manchester United revela vício em drogas: 'Não via o lado negativo'

O ex-jogador do Manchester United, Fraizer Campbell, revelou um vício em snus, droga à base de tabaco que se popularizou na Inglaterra, durante e após a carreira no futebol. Em entrevista ao podcast The Sports Agents, o britânico contou como o hábito afetou sua vida dentro e fora dos gramados.

"Eu me sentia relaxado, e isso me acalmava mais do que qualquer outra coisa. Eu usava depois dos jogos também. E depois de um jogo é um momento bem difícil de relaxar. Eu definitivamente era viciado. Mas, quando eu tive mais tempo para mim ao me aposentar, tive mais tempo para usar o snus. Piorou muito depois que terminei de jogar futebol, porque eu não via o lado negativo enquanto jogava", afirmou.

Com passagens por Sunderland, Crystal Palace, Tottenham e Huddersfield, Fraizer Campbell faz parte de um grupo de jogadores que desenvolveram dependência de snus durante a carreira.

O produto, à base de tabaco ou nicotina, é vendido em pequenos sachês colocados entre o lábio e a gengiva e ganhou espaço no futebol inglês.

Um estudo realizado pela Universidade de Loughborough a pedido da Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA) ouviu 628 atletas do futebol masculino e 51 da Superliga Feminina (WSL), além de entrevistar 16 profissionais das áreas médica e de desempenho dos clubes. Entre os homens, 18% disseram usar snus ou sachês de nicotina atualmente, enquanto 42% já haviam experimentado.

"De manhã, eu podia usar uma ou duas de manhã. Depois, ficava no campo de treino. Eu nunca usaria em um dia de jogo, porque isso me deixava muito tranquilo, e eu já sou uma pessoa bem tranquila. Se eu estivesse mais tranquilo, teria dificuldade para começar a correr. Estou limpo, há seis meses de limpeza agora. Cheguei a um ponto em que me sentia fadigado e não conseguia identificar o motivo. Obviamente era o snus. Parei, porque não me trazia nenhum benefício", completou o jogador.

Campbell deixou o Huddersfield Town, última equipe em que atuou, em 2022, após o fim de seu contrato, e não voltou a jogar profissionalmente. Em janeiro de 2023, o atacante afirmou que chegou a receber propostas para continuar jogando, mas preferiu não se mudar com a família para estender a carreira.