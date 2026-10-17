Maestro tá de volta

Líder, o Flamengo volta as atenções ao Brasileirão com novidades. Para o duelo contra o Bahia, amanhã, às 18h30, na Fonte Nova, Leonardo Jardim poderá contar novamente com Jorginho, que retorna após cumprir suspensão e ficar de fora dos últimos dois jogos. Peça-chave no meio-campo, o volante reforça a equipe para um confronto que promete ser difícil em Salvador.

O jogador desfalcou o Rubro-Negro na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no domingo, e no empate sem gols diante do Estudiantes (ARG), na quinta-feira. Nos dois compromissos, Saúl foi o escolhido para substituí-lo, mas não teve uma boa atuação contra os argentinos, em La Plata.

Apesar da sequência intensa, a tendência é que Jardim escale força máxima para buscar a vitória e ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão, atualmente de apenas um ponto para o Palmeiras.

Além da volta de Jorginho ao time, Varela deve assumir a lateral direita no lugar de Emerson Royal, enquanto Pedro aparece como provável titular na vaga de Bruno Henrique. Uma possível escalação tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.