Seedorf não é inscrito a tempo no BID e terá de adiar estreia pelo Corinthians

O Corinthians não terá seu novo técnico à beira do gramado diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Clarence Seedorf, anunciado na última semana, era esperado no comando da equipe na partida desta segunda-feira, 19, mas não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF dentro do prazo estabelecido. O regulamento do Brasileirão prevê que o registro do treinador seja publicado até o dia útil anterior à partida, neste caso, até esta sexta-feira, 16.

A situação ocorreu porque a diretoria do Corinthians não conseguiu concluir os trâmites burocráticos necessários para liberar o visto de trabalho de Seedorf, segundo apurado pelo Meu Timão.

Sem o holandês à beira do gramado, o Corinthians será comandado pelo auxiliar técnico Léo Porto, que terá o analista de desempenho Raony Thadeu no banco de reservas. A equipe enfrenta o Vitória na segunda-feira, às 20h, pela 31ª rodada do Brasileirão, em busca de interromper a sequência de oito derrotas consecutivas. Com 32 pontos, o time ocupa a 16ª posição, a mesma pontuação do Internacional, que abre a zona de rebaixamento.

A contratação do de Seedorf foi acertada no último domingo, após a diretoria receber negativas de outros treinadores. Seedorf não trabalha como técnico há sete anos e chegou ao Brasil na manhã de quarta-feira, quando iniciou a preparação com o elenco no CT Joaquim Grava. Desde então, o holandês vinha acompanhando as atividades em dois períodos para conhecer melhor o grupo antes da estreia.

A experiência no Corinthians será a quinta de Clarence Seedorf como treinador. Nas quatro passagens anteriores, o holandês somou 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas em 63 partidas. Ele não conquistou títulos na função e está sem comandar uma equipe desde 2019, quando deixou a seleção de Camarões.

O primeiro trabalho foi no Milan, em 2014. Em 22 partidas, Seedorf conquistou 11 vitórias, empatou duas vezes e sofreu nove derrotas. Apesar de assumir a equipe na 11ª posição do Campeonato Italiano e levá-la ao oitavo lugar, não permaneceu para a temporada seguinte e acabou demitido em junho daquele ano.

Em 2016, o treinador seguiu para o Shenzhen FC, da China, onde disputou 13 jogos, com três vitórias, quatro empates e seis derrotas. A passagem durou cerca de cinco meses. Dois anos depois, assumiu o Deportivo La Coruña, mas também não conseguiu se firmar. Foram apenas duas vitórias em 16 partidas, e o clube terminou a temporada rebaixado à segunda divisão espanhola.

A última experiência foi à frente da seleção de Camarões, entre 2018 e 2019. Seedorf comandou a equipe em 12 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. A eliminação nas oitavas de final da Copa Africana de Nações encerrou o trabalho do holandês, que depois passou a integrar o conselho de supervisão da Federação Neerlandesa de Futebol.

Como jogador, Seedorf construiu uma carreira de destaque no futebol europeu. Conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões por três clubes: Ajax, Real Madrid e Milan, pelo qual foi campeão duas vezes. Também defendeu a seleção dos Países Baixos na Copa do Mundo de 1998, quando a equipe terminou na quarta colocação. Sua última equipe como atleta foi o Botafogo, onde atuou entre 2012 e 2013.