Ponte Preta e Atlético-GO empatam pela Série B diante de apenas 345 torcedores

Sob forte chuva em Indaiatuba, no Estádio Ítalo Mario Limongi, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a já rebaixada Ponte Preta, que tenta evitar ter a pior campanha da história da competição, recebeu o Atlético-GO, que briga pelo G-6. A partida terminou empatada por 1 a 1, com o destaque negativo de ter registrado o pior público do campeonato, com apenas 345 torcedores.
David da Hora abriu o placar para a Ponte Preta no final do primeiro tempo, enquanto João Pedro empatou, aos 42 minutos do segundo tempo, quando o placar parecia já definido. Os campineiros seguem sem vencer há cinco partidas e, passando por uma das maiores crises de sua história, chegaram a 14 pontos e seguem afundados na lanterna. Seus jogos têm sido disputados fora de Campinas porque o gramado do estádio Moisés Lucarelli passa por reformas.
Por outro lado, os goianos seguem na sexta colocação, com 54 pontos, e podem deixar a zona de playoffs e ser ultrapassados pelo CRB, que tem um ponto a menos, aparece logo atrás e ainda entra em campo nesta rodada, diante do Botafogo-SP, no estádio Rei Pelé.
O Atlético-GO tomou a iniciativa no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades, principalmente com Gustavo Coutinho, que desperdiçou duas chances claras dentro da área. Basicamente na primeira chegada da Ponte Preta, a equipe conseguiu ser eficiente e abriu o placar.
A jogada começou em uma cobrança de falta, com uma saída errada do goleiro Paulo Vítor. A sobra ficou com Rodrigo Souza e mandou na área de novo. Depois de um bate e rebate, David da Hora desviou de perna direita para as redes, no contrapé do goleiro, aos 42 minutos. Pouco tempo depois, o atacante teve outra oportunidade cara a cara com Paulo Vítor, que fez boa defesa.
No segundo tempo, a equipe goiana seguia com mais posse de bola e controlando as ações, mas esbarrava no mesmo problema da primeira etapa, tendo mais dificuldades no último terço do campo. Os donos da casa seguiam apostando na estratégia da primeira etapa: se defender com uma linha baixa e sair em transições rápidas nos contra-ataques.
Nos dez minutos finais, a pressão deu resultado e o gol finalmente saiu aos 41 minutos. Bruno José cruzou rasteiro da intermediária, e o atacante desviou de primeira, com precisão, no canto direito de Vinícius Ferrari. Por fim, depois de seis minutos de acréscimos, o árbitro colocou ponto final na partida, com o pior público do campeonato.
Em ritmo e astral completamente diferentes nessa reta final da Série B, as equipes voltam a campo no próximo sábado (24). A Ponte Preta segue sua saga para evitar ter a pior campanha da história da competição e, novamente diante do seu torcedor, mas longe de casa, encara o Fortaleza, às 18h30, no Ítalo Mario Limongi, enquanto o Atlético-GO recebe o Novorizontino mais cedo, às 16h30, no Antônio Accioly, em um duelo direto na briga pelo acesso.
FICHA TÉCNICA
PONTE PRETA 1 X 1 ATLÉTICO-GO
PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Di Mauro (Ryan Andrade), Palacios, Gabriel Caran e Danilo Barcelos; Rodrigo
Souza, Karl e Gustavo Telles (Diego Leão); David da Hora (Manu), Brandão e Peu (Juan Rodrigues). Técnico: Gilson Kleina
ATLÉTICO-GO - Paulo Victor; Ewerthon (João Pedro), Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes (Yuri); Leandro Vilela (Bruno José), Netinho e Guilherme Marques (Matheusinho); Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Gustavo Maia. Técnico: Eduardo Abdo (auxiliar).
GOLS - David da Hora, aos 42 minutos e, João Pedro, aos 41 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Palacios, Danilo Barcelos e Ryan Andrade (Ponte Preta) Junior Barreto, Gustavo Coutinho e Yuri (Atlético-GO).
CARTÃO VERMELHO - Ryan Andrade (Ponte Preta).
ÁRBITRO - Leonardo Willers Lorenzatto (MT).
RENDA - R$ 10.980,00.
PÚBLICO - 345 presentes.
LOCAL - Estádio Ítalo Mario Limongi, em Indaiatuba (SP).