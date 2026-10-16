Inter tem goleiro expulso, perde para o Mirassol e desperdiça chance de sair do Z-4

O Internacional comprometeu sua tentativa de deixar a zona de rebaixamento com uma expulsão logo no início e perdeu um confronto direto pela permanência no Campeonato Brasileiro. Com um jogador a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo, após o cartão vermelho para Matheus Cunha, o Colorado foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0 nesta sexta-feira (16), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 31ª rodada. Eduardo e André Luis marcaram os gols dos paulistas.

O resultado mantém o Inter com 32 pontos, na 17ª colocação, e abre espaço para os concorrentes na luta contra a queda. O Mirassol chega aos 36 e amplia de um para quatro pontos sua vantagem sobre os gaúchos. A equipe de Eduardo Baptista entrou em campo com a possibilidade de ultrapassar o adversário, mas saiu do Maião com uma situação mais delicada para as sete rodadas restantes.

A derrota também interrompe o início invicto do treinador no comando colorado. Depois de vencer o Corinthians e empatar o Gre-Nal, Baptista viu sua equipe resistir durante o primeiro tempo, sofrer o gol logo depois do intervalo e desperdiçar oportunidades de empate na reta final. O Inter segue sem vencer o Mirassol: agora são três derrotas e um empate em quatro confrontos.

EXPULSÃO MUDA O JOGO

O primeiro tempo começou com pouca intensidade e escassas oportunidades. O Inter havia conseguido uma finalização na direção do gol quando uma saída precipitada de Matheus Cunha mudou as condições da partida. Aos 14 minutos, o goleiro deixou a área para tentar interromper uma jogada de Bruno Santos, atingiu o atacante e recebeu o cartão vermelho direto.

A expulsão obrigou Baptista a retirar Bernabei para colocar Kauan Jesus no gol. Além da inferioridade numérica, o Colorado perdeu uma alternativa para conduzir a bola e apoiar as transições ofensivas.

O Mirassol esteve perto de aproveitar a vantagem na cobrança de falta que se seguiu. Reinaldo exigiu uma defesa de Kauan, e Eduardo acertou o travessão no rebote. A sequência, porém, não representou o que seria o restante da etapa.

Com dificuldade para transformar a posse de bola em chances, os donos da casa circularam pela intermediária e chegaram a ouvir vaias da torcida. O Inter encontrou espaços para responder mesmo com dez jogadores. Na melhor oportunidade, Vitinho finalizou cruzado e obrigou Walter a espalmar.

EDUARDO DECIDE NA VOLTA DO INTERVALO

A resistência colorada caiu aos dois minutos do segundo tempo. Edson Carioca recebeu pelo lado direito e cruzou rasteiro para Eduardo, que apareceu na região da marca do pênalti e bateu de primeira, no canto de Kauan Jesus.

O gol deu ao Mirassol a vantagem que não havia conseguido construir durante o primeiro tempo. O Inter, que até então procurava sobreviver com um jogador a menos, passou a precisar se expor para evitar a derrota.

Kauan impediu que a diferença aumentasse aos 16. O goleiro defendeu uma cobrança de falta de Reinaldo e, na sequência, voltou a reagir em uma cabeçada de João Victor à queima-roupa. As duas intervenções mantiveram os visitantes na disputa.

O Inter voltou a ameaçar aos 31. Bruno Gomes encontrou espaço e arriscou buscando o ângulo oposto. A bola encobriu Walter, mas acertou a trave. A pressão aumentou nos minutos finais. Félix Torres avançou pela direita e cruzou rasteiro para João Bezerra, que chegou finalizando de primeira e parou em uma grande defesa do goleiro do Mirassol.

João Bezerra teve outra oportunidade dentro da área. O atacante recebeu, tirou a marcação e bateu rasteiro no canto. Com Walter fora do lance, João Victor apareceu sobre a linha para impedir o empate.

O Mirassol, no entanto, deu números finais ao duelo aos 41. Fernandinho puxou contra-ataque e deu para André Luis fazer 2 a 0. Reinaldo ainda teve a chance de fazer o terceiro em cobrança de pênalti, mas o lateral jogou no travessão.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a campo no sábado (24), às 16h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional recebe o Botafogo no Beira-Rio, enquanto o Mirassol enfrenta o São Paulo novamente no estádio José Maria de Campos Maia. Os horários são de Brasília.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 0 INTERNACIONAL

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson (Wallisson), Neto Moura (Alesson) e Eduardo (Chico Kim); Shaylon, Edson Carioca (Fernandinho) e Bruno Santos (André Luis). Técnico: Rafael Guanaes.

INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho (João Victor); Braian Aguirre, Villagra, Thiago Maia (João Bezerra) e Matheus Bahia (Carbonero); Bernabei (Kauan Jesus), Vitinho e Alerrandro (Félix Torres). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Eduardo, aos dois, e André Luis, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Luis e Neto Moura (Mirassol); Bruno Gomes, Carbonero, Kauan Jesus, Mercado, Villagra e Vitinho (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Cunha (Internacional).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 149.435,00.

PÚBLICO - 5.931 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).