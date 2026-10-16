Fortaleza vence o Sport na Ilha e joga pressão sobre os líderes da Série B

O Fortaleza conquistou uma vitória importante na disputa pelo acesso direto à Série A. Com gols de Tomás Cardona e Rodriguinho, o time cearense derrotou o Sport por 2 a 0 nesta sexta-feira (16), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Paulo Autuori resistiu à pressão inicial dos pernambucanos, aproveitou a expulsão de Marcelo Ajul antes do intervalo e construiu o resultado fora de casa.

O triunfo leva o Fortaleza aos 60 pontos, mesma pontuação de Novorizontino e Juventude, e aumenta a pressão sobre os concorrentes pelas duas primeiras posições, que garantem o acesso sem a necessidade dos playoffs. A definição da classificação dependerá dos demais resultados da rodada. O Sport permanece com 51 e desperdiça a oportunidade de entrar no G-6.

Único invicto do returno, o Fortaleza amplia sua sequência para 15 partidas sem perder na segunda metade da competição, com sete vitórias e oito empates. A vitória também estende o bom retrospecto recente contra o Sport em Pernambuco: agora são cinco triunfos e três empates nas últimas oito visitas.

FORTALEZA RESISTE À PRESSÃO INICIAL

Antes de construir a vitória, o Fortaleza precisou conter um Sport mais presente no ataque. Os donos da casa encontraram espaços e criaram as melhores oportunidades do primeiro tempo, mas falharam nas finalizações.

Perotti recebeu livre dentro da área, girou e bateu sem força, nas mãos de João Ricardo. Biel também apareceu sem marcação, mas não acertou a conclusão de esquerda e facilitou a defesa do goleiro tricolor.

A tentativa mais perigosa veio dos pés de Diego Hernández. O meia-atacante arriscou de fora da área, em uma batida colocada, e mandou perto do gol, à direita de João Ricardo.

Apesar das dificuldades para avançar, o Fortaleza manteve o placar zerado e chegou aos minutos finais da etapa em condições de aproveitar uma mudança no jogo. Ela veio com a expulsão de Marcelo Ajul, aos 45 minutos.

O Fortaleza transformou rapidamente a superioridade numérica em vantagem no placar. Na cobrança da falta que provocou a expulsão do zagueiro rubro-negro, Maílton levantou a bola em direção ao canto esquerdo de Thiago Couto, e Cardona apareceu para completar para as redes.

O gol nos acréscimos mudou a perspectiva da partida. Depois de passar boa parte do primeiro tempo tentando conter o Sport, o time de Autuori foi para o intervalo à frente e com um jogador a mais.

Os pernambucanos, que haviam desperdiçado chances para abrir o placar, precisariam se reorganizar para buscar o empate em inferioridade numérica.

VITÓRIA TRICOLOR

O segundo tempo começou equilibrado e sem grandes oportunidades. O Fortaleza administrava a vantagem, enquanto o Sport tentava encontrar uma maneira de atacar sem se expor ainda mais.

Aos 23, Rodriguinho deu tranquilidade aos visitantes. O meia-atacante acertou uma finalização no ângulo esquerdo de Thiago Couto. O goleiro saltou, chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol tricolor.

O Sport ainda ameaçou com Neto Pessoa, que protegeu a bola e finalizou de direita, rente à trave de João Ricardo. Faltou precisão novamente para transformar a oportunidade em uma possibilidade de reação.

Jailson acabou expulso, deixando as duas equipes com dez jogadores, mas o Fortaleza sustentou o resultado.

A vitória fora de casa fortalece a equipe cearense para as quatro rodadas restantes e mantém o acesso direto ao alcance.

PRÓXIMOS JOGOS

O Fortaleza volta a campo no sábado (24), às 18h30, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Antes, na sexta-feira (23), o Sport recebe o Criciúma, às 21h, novamente na Ilha do Retiro. Os confrontos são válidos pela 35ª rodada da Série B, com horários de Brasília.

SPORT 0 x 2 FORTALEZA

SPORT - Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Habraão (Kervin Andrade) e Raí Lopes (Edson Lucas); Willian Oliveira (Carlos de Pena), Patrick de Paula e Biel Fonseca (Zé Gabriel); Diego Hernández (Marlon Douglas), Chrystian Barletta e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.

FORTALEZA - João Ricardo; Neris (Ronald), Bastos e Cardona (Lucas Gazal); Maílton, Pierre, Jailson, Rodriguinho e Maurício Mucuri (Kaio Henrique); Luiz Fernando (Welliton) e Cantillo (Pedro Henrique). Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Cardona, aos 47 minutos do primeiro tempo. Rodriguinho, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Biel Fonseca (Sport); Cardona e Maurício Mucuri (Fortaleza).

CARTÕES VERMELHOS - Marcelo Ajul (Sport); Jailson (Fortaleza).

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA - R$ 655.826,00.

PÚBLICO - 21.379 torcedores.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE).