Torcedores do Corinthians cobram Memphis em protesto no Parque São Jorge: 'Futebol em atraso'

Torcedores das principais organizadas do Corinthians realizaram um protesto nesta sexta-feira, 16, no Parque São Jorge, sede do time alvinegro. Um dos alvos da manifestação foi o atacante Memphis Depay, que possui apenas um gol marcado nesta temporada.

Uma das faixas presentes no protesto apresentava a mensagem "Memphis renovação em dia, futebol em atraso". Após um longo imbróglio com a diretoria da equipe paulista, o holandês de 32 anos renovou seu contrato até 2028.

Os integrantes das torcidas organizadas também estenderam faixas que pedem a saída de Osmar Stábile, Armando Mendonça e Marcelo Paz, respectivamente, presidente, vice-presidente e executivo de futebol do clube paulista.

O Corinthians vive um momento delicado na temporada e se encontra, no momento, na 16ª colocação do Brasileirão. O time possui 32 pontos conquistados, a mesma pontuação do Internacional, que é quem abre a zona de rebaixamento da competição.

A equipe do Parque São Jorge volta a campo na próxima segunda, 19, às 20h (de Brasília), quando recebe o Vitória na Neo Química Arena. O jogo não marcará a estreia do técnico Clarence Seedorf, já que ele não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o último dia útil antes do confronto.