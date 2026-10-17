Palmeiras encara o Athletico no Paraná para ampliar tabu e assumir a liderança do Brasileirão

A sequência mais importante de jogos na temporada para o Palmeiras até o momento continua neste sábado, quando o time alviverde encara o Athletico-PR em Curitiba. Válido pela 31ª rodada do Brasileirão, o duelo na Arena da Baixada, às 19h30, opõe o vice-líder e o terceiro colocado do campeonato.

O plano do Palmeiras é emendar a quarta vitória seguida após a Data Fifa. Venceu o Bahia, goleou o arquirrival Corinthians e abriu vantagem sobre o Fluminense na semifinal da Libertadores. O triunfo na Arena da Baixada deixaria a equipe na liderança do torneio, ao menos momentaneamente, já que o Flamengo joga no domingo. Um ponto separa o líder (64) do vice-líder (63). O Athletico-PR tem 53 pontos.

Abel Ferreira avisou semanas atrás que seu planejamento inclui força máxima nas três competições que o time disputa. No entanto, alguns atletas com maior desgaste físico podem ser preservados, pensando no jogo de volta com o Fluminense, quarta-feira, dia 21, que define o primeiro finalista da Libertadores.

Certo é que o técnico português não tem à disposição o zagueiro e capitão Gustavo Gómez e o lateral-direito Giay. Se for mantido o sistema com três zagueiros, Bruno Fuchs será o substituto do paraguaio. Na lateral, o argentino será substituído por Khellven, que vai reencontrar o clube que o revelou para o futebol.

Desfalque mais sentido é Vitor Roque, acossado por problemas nos tornozelos. No primeiro semestre, sofreu por meses com dores no tornozelo esquerdo, operado posteriormente depois de o atacante sofrer um violento carrinho contra o Jacuipense. Agora, o entorse é no tornozelo direito, sofrido no clássico com o Corinthians no último domingo.

Ele já desfalcou o Palmeiras contra o Fluminense e não voltou a treinar no campo desde que se lesionou. Tem feito tratamento na academia sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. "É menos uma opção que acabamos por ter. Vamos ter que avaliar dia a dia, não tenho como dizer mais que isso", afirmou o auxiliar Vitor Castanheira.

O Athletico joga para derrubar tabu que dura quase uma década. O time paranaense não ganha do rival paulista em casa pelo Brasileirão desde 2017. A equipe de Odair Hellmann confia em sua força como mandante nesta temporada. São oito meses de invencibilidade na Arena da Baixada e a maior sequência invicta em casa no futebol brasileiro: 15 jogos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X PALMEIRAS

ATHLETICO-PR - Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Bruno Fuchs e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena da Baixada, Curitiba (PR).