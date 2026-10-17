Atlético-MG mira G-6 contra Coritiba entre semifinais da Sul-Americana

O Atlético-MG tenta aproveitar a boa fase para avançar no Campeonato Brasileiro sem comprometer a disputa por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Entre os dois confrontos com o Montevideo City Torque, o time mineiro recebe o Coritiba neste sábado (17), às 18h30, na Arena MRV, pela 31ª rodada.

Sétimo colocado, com 47 pontos, o Atlético está um atrás do Cruzeiro, sexto, e dois do Bahia, quinto. Uma vitória o levará aos 50 e permitirá pressionar os concorrentes por uma vaga na próxima Copa Libertadores. O Coritiba ocupa a 11ª posição, com 39, e procura interromper a sequência negativa para evitar uma aproximação dos clubes ameaçados pelo rebaixamento.

O visitante não vence há cinco partidas, mas guarda uma lembrança particular do estádio do Galo: foi o primeiro visitante a derrotar o time em sua nova casa. Ganhou por 2 a 1 de virada no dia 8 de outubro pela 26ª rodada do Brasileirão de 2023.

O momento favorece os mineiros. Invicto há cinco rodadas no Brasileiro, o Atlético venceu o Santos por 2 a 1 no compromisso anterior, com uma bicicleta de Thiago Borbas nos acréscimos. Na última quarta-feira, deu outro passo importante na temporada ao fazer 3 a 0 no City Torque-URU, na abertura da semifinal continental.

A vantagem construída na Sul-Americana dá margem para o técnico Eduardo Domínguez avaliar o desgaste antes de definir a equipe. O jogo de volta contra os uruguaios será na quarta-feira (21), no Estádio Centenário, em Montevidéu, e a tendência é que parte dos titulares seja preservada diante do Coritiba. A quantidade de mudanças, porém, ainda depende da decisão do treinador.

Uma alteração é obrigatória: Alan Franco cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Tomás Pérez e Cuello voltam a ficar disponíveis no Brasileiro depois de cumprir suspensão contra o Santos.

Gabriel Delfim deve permanecer no gol. A projeção de uma formação alternativa abre espaço para jogadores como Pascini, Alexsander, Cissé e Alan Minda, enquanto Thiago Borbas aparece como opção para comandar o ataque. O aproveitamento desses atletas permite distribuir a carga de jogos em uma semana decisiva.

Everson, com uma fratura no pé esquerdo, também está fora dos planos, assim como Ruan Tressoldi, Gustavo Scarpa, Fred e Mateo Cassierra, que tratam problemas musculares.

O Coritiba chega de um empate por 1 a 1 com o Botafogo e precisa melhorar principalmente o desempenho recente como visitante. Nas duas últimas saídas, sofreu nove gols e não marcou: perdeu por 5 a 0 para o Vasco e por 4 a 0 para o Fluminense.

Fernando Seabra recupera Bruno Melo, que cumpriu suspensão e pode reassumir a lateral esquerda. O defensor também oferece a possibilidade de uma formação com três zagueiros. Outra alternativa é reforçar o meio-campo com Nicolás Fonseca, enquanto Paulo Roberto e Breno Lopes disputam espaço no ataque.

O goleiro Pedro Morisco destacou a dificuldade deste jogo, mas defendeu a capacidade de reação do grupo. "A gente sabe o quão difícil é jogar lá", afirmou o goleiro, em entrevista à TV Coxa. A possibilidade de enfrentar uma formação modificada do Atlético também entrou na preparação dos paranaenses.

Segundo o levantamento do Centro Atleticano de Memória, Atlético e Coritiba disputaram 53 partidas, com 32 vitórias mineiras, seis empates e 15 triunfos paranaenses. O Galo marcou 87 gols e sofreu 56. No primeiro turno deste Brasileiro, porém, o Coxa venceu por 2 a 0, no Couto Pereira.

A última visita do Coritiba à Arena MRV também terminou com vitória alviverde: 2 a 1, em outubro de 2023, com gols de Matheus Bianqui e Islam Slimani. Foi então a primeira derrota atleticana no estádio. O Coxa não perde em Belo Horizonte desde setembro de 2022 e venceu suas três partidas mais recentes na cidade.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x CORITIBA

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Cissé e Alexsander; Igor Gomes, Alan Minda e Thiago Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez.

CORITIBA - Pedro Morisco; Fabrício Bustos, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Paulo Roberto (Breno Lopes). Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).