São Paulo volta a Ter Luciano e Calleri, autores de metade dos gols no ano, para encarar Vasco

O São Paulo recebe o Vasco no MorumBis, neste sábado, às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior volta a ter à disposição os atacantes Luciano e Calleri juntos. Os dois são autores de metade dos gols são-paulinos na temporada (31 dos 62).

O camisa 10 estava fora desde 2 de outubro, após a derrota para o Santos. Desde então, Calleri o ultrapassou na artilharia tricolor de 2026. O argentino chegou a 16 gols, contra 15 de Luciano.

Após a parada da Copa do Mundo, o protagonismo dos dois também é evidente. O São Paulo marcou 17 gols, sendo cinco de Calleri e quatro de Luciano. A última partida em que eles estiveram juntos foi a vitória sobre o Internacional. Desde então, a equipe perdeu para Santos e Cruzeiro e venceu o Vitória.

O retorno não deve mudar a formação que Dorival tem mandado a campo, com três zagueiros. Artur tem sido escalado pelo meio, atrás de uma dupla de atacantes. Lucas Moura, que voltou diante do Vitória e mudou o jogo, ainda continua no banco, podendo entrar durante a partida.

LIBERTADORES?

Neste momento do campeonato, o São Paulo tem raro risco de rebaixamento (0,92%, segundo projeção da Universidade Federal de Minas Gerais). É possível até mesmo sonhar com uma vaga na fase prévia da Libertadores de 2027.

O time é 10º colocado, com 39 pontos. Dado o contexto de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, até mesmo um G-9 é provável no Brasileirão.

Para isso, é preciso que Flamengo, Palmeiras ou Fluminense vençam a Libertadores; Palmeiras ou Atlético-MG, a Copa do Brasil; e o Atlético-MG, a Sul-Americana.

VASCO SE DIVIDE EM TRÊS FRENTES

O adversário do São Paulo jogou no meio da semana, enquanto o time tricolor teve dias livres para treinamentos. A equipe de Pedro Emanuel conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors em La Bombonera.

O Vasco, 14º, com 35 pontos, ainda tem 8,4% de risco de rebaixamento. Ao mesmo tempo, o clube é semifinalista da Sul-Americana e da Copa do Brasil, com uma maratona de jogos pela frente até o fim da temporada.

Com o jogo de volta contra o Boca Juniors na próxima semana, o técnico português deve poupar alguns titulares no duelo do MorumBis. Colidio, que chegou a preocupar após deixar o jogo contra o Remo com dores, está relacionado.

Outra novidade é Loide Augusto. O angolano contratado em fevereiro do ano passado por R$ 9 milhões não era convocado para jogos há 14 meses, desde agosto de 2025. No primeiro semestre, ele chegou a ser emprestado, mas voltou em julho.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VASCO

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Lescano; Andrés Gomez, Brenner (David), Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

HORÁRIO - 21h (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.