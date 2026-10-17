Juventude mira G-2 e Operário-PR tenta colar no G-6 da Série B em sábado de opostos

A 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tem sequência neste sábado (17) com dois confrontos cruciais para as pretensões da parte de cima da tabela. Em ritmo acelerado na reta final da competição, Juventude e Operário-PR entram em campo visando objetivos ousados no topo da classificação.

A bola começa a rolar às 16h30, na Arena Castelão, onde o Ceará enfrenta o Juventude em um duelo de objetivos opostos. O time cearense, ocupando a parte inferior com 42 pontos, precisa do triunfo para se distanciar da ameaça de rebaixamento. Já a equipe gaúcha, com 60, mira a vitória fora de casa para retomar a vice-liderança isolada e até mesmo assumir a liderança provisória.

Mais tarde, às 18h30, a Arena Independência sediará o encontro entre América-MG e Operário-PR. Já rebaixado para a Série C com apenas 17 pontos, o time da casa cumpre tabela na reta final. Do outro lado, o adversário, com 48, joga todas as suas fichas em Belo Horizonte para vencer e continuar vivo na caça a uma vaga no G-6 - grupo do playoff de acesso.

A rodada ganha ainda mais emoção no domingo (18) com quatro jogos movimentando as duas pontas da tabela. Às 16h, três partidas ocorrem de forma simultânea: São Bernardo e Criciúma se enfrentam no Primeiro de Maio, o Avaí recebe o Athletic-MG na Ressacada e o CRB encara o Botafogo-SP no Rei Pelé. Às 18h, Vila Nova e Novorizontino fazem o duelo de encerramento do dia no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

A 34ª rodada será concluída no início da próxima semana com dois duelos. Na segunda-feira (19), o Goiás mede forças contra o Náutico no Hailé Pinheiro, enquanto na terça-feira (20) o Londrina recebe o Cuiabá no Vitorino Gonçalves Dias.