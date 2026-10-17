Botafogo pega Chapecoense atrás da 1ª vitória com Tite para espantar má fase no Brasileirão

Com a necessidade de espantar a má fase e conquistar sua primeira vitória sob o comando do técnico Tite, o Botafogo volta a campo, neste sábado, às 18h, no Engenhão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem uma boa oportunidade para vencer porque vai enfrentar a Chapecoense, lanterna e condenado ao rebaixamento à Série B.
Pressionado pelos resultados recentes, o time carioca soma 36 pontos, na incômoda 13ª posição, e tem uma boa oportunidade para somar pontos importantes e recuperar a confiança. O time catarinense, com apenas 18 pontos, e teria que tirar 12 pontos de diferença dos times livres do descenso em apenas nove rodadas, por ter um jogo atrasado contra o Vasco.
O Botafogo ainda não venceu desde a chegada de Tite. Em três partidas sob o comando dele, o time perdeu por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa, e por 2 a 1 para o Vasco, no Engenhão, antes de empatar por 1 a 1 com o Coritiba, como visitante.
Depois de cumprir suspensão, Tite volta ao banco de reservas. O seu filho, Matheus Bacci, dirigiu interinamente o time em Curitiba. Há mudanças previstas. O meia Álvaro Montoro vive a expectativa de voltar para formar o quarteto ofensivo com Hakim Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares, cotado para ganhar chance no lugar de Arthur Cabral.
O promissor volante Huguinho também pode sr escalado no lugar do experiente Allan. Os zagueiros Arthur Chaves e Lucas Monzón e o meia Jordan Barrera, todos lesionados, são ausências confirmadas.
A Chapecoense, do técnico Rafael Lacerda, vem de duas derrotas consecutivas e desmoralizantes: goleada por 4 a 0 para o Vitória, no Barradão, e revés por 4 a 1 diante do Athletico-PR, na Arena Condá.
Na defesa, o lateral-direito Bruno Tubarão pode entrar no lugar de Dudu, enquanto Eduardo Doma deve ganhar a disputa com João Paulo na zaga. O volante Camilo, recuperado de uma lesão na coxa direita, deve voltar. O lateral-esquerdo Fernando, que cumpriu suspensão na última rodada, também viajou ao Rio de Janeiro e pode ganhar chance atuando no meio-campo, junto com Camilo, Giovanni Augusto e Yago Felipe.
Em contrapartida, o atacante Marcinho, um dos destaques na temporada, está fora por causa do acúmulo de cartões amarelos. Túlio Eduardo e Maurício Garcez devem formar dupla de ataque.
O meia Max Alves, recuperado de uma cirurgia na costela, aumenta as opções de Rafael Lacerda. Ele não entra em campo desde o dia 8 de agosto, mas voltou a treinar e está à disposição para o confronto.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X CHAPECOENSE
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Álvaro Montoro; Hakim Ziyech, Tiquinho Soares e Matheus Martins. Técnico: Tite.
CHAPECOENSE - Anderson; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Fernando, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Maurício Garcez e Túlio Eduardo. Técnico: Rafael Lacerda.
ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).
HORÁRIO - 18h.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).