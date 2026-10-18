Título invicto para os moleques

O Fluminense é campeão da Taça Guanabara Sub-20. Com grande atuação, os Moleques de Xerém venceram a Portuguesa por 4 a 1, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, e conquistaram o primeiro título sob o comando de Fred. O Tricolor foi campeão invicto, com nove vitórias e dois empates em 11 jogos. O grande destaque foi Paulinho, com dois gols.

Com a taça e a ponta isolada, o Fluminense vai enfrentar o Nova Iguaçu, oitavo colocado, nas quartas de final. O Tricolor tem a vantagem de decidir todos os duelos em casa. As datas e os horários dos jogos de ida e volta ainda serão divulgados.