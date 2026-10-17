Ceará empata no último lance e frustra liderança do Juventude na Série B

O Juventude tinha tudo para passar a noite na parte mais alta da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo pela 34ª rodada, foi até a Arena Castelão e vencia pelo placar de 2 a 1 até aos 60 minutos do segundo tempo, quando o Ceará buscou o empate por 2 a 2, neste sábado. O duelo teve muita polêmica de arbitragem e com os gaúchos na bronca com o tempo de acréscimos e o pênalti marcado no último lance a favor dos cearenses.
Quando o Juventude abriu o placar, de pênalti, com Raí Silva, o Ceará ficou na bronca com a marcação. No empate, foi a vez dos gaúchos reclamarem de falta na origem da jogada. A maior polêmica saiu na reta final, após 11 minutos de acréscimos, o juiz assinalou toque de mão de Rodrigo Sam, depois de rever o lance no VAR.
Com o empate, o Juventude aparece de momento na vice-liderança, com 61 pontos e deixou de encaminhar pelo menos a vaga nos playoffs do acesso. Já o Ceará vai se aproximando da meta dos 45 pontos, somando 43, na 13ª colocação.
O Ceará volta a campo daqui a 10 dias, quando segue como mandante na Arena Castelão, em duelo contra o Goiás, na terça-feira (27), às 20h, no encerramento da 35ª rodada. Já o Juventude atua um dia antes, na segunda-feira (26), às 20h30, quando recebe o Náutico em casa, no estádio Alfredo Jaconi.
O jogo começou com muita disposição e pouca inspiração por parte dos dois lados. Com muita disputa por espaço, as chances claras de gols foram escassas, com os dois ataques tímidos. O Ceará buscou mais o contra-ataque e pecava na ansiedade, tanto que até conseguiu balançar as redes com Renzo López, porém o atacante estava em posição irregular.
Do outro lado, o Juventude tentou priorizar mais a posse da bola, mas sem se expor defensivamente. Com pouca agressividade, apostou na bola longa e até teve êxito em bola enfiada de Marcos Paulo para Alisson Safira, que parou no goleiro Richard. A reta final do primeiro tempo foi morna, com o ritmo caindo drasticamente e ambos já pensando na segunda etapa.
O Juventude voltou com mais agressivo do intervalo. Com linhas altas e marcação pressão, foi ganhando terreno, até que MP foi puxado dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Raí Silva deslocou Richard e abriu o placar, aos 22 minutos. O não se lamentou e reagiu na sequência. Saulo Mineiro fez linda jogada individual, passou por dois marcadores e deixou tudo igual, aos 24.
O time gaúcho não se abalou com o gol de empate e manteve a postura. De pé em pé, foi envolvendo a defesa do Ceará e novamente quando conseguiu espaço, balançou as redes. Raí Silva cobrou escanteio e Gabriel Pires subiu sozinho para testar para o gol, aos 32. Com a vantagem, o Juventude se fechou na defesa e a blitz desesperada do Ceará surtiu efeito no último lance, quando a bola bateu na mão de Rodrigo Sam dentro da área e Saulo Mineiro decretou o empate na marca da cal.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ 2 X 2 JUVENTUDE
CEARÁ - Richard; Júlio César (Lenny Lobato)(Lucca), Éder, Gabriel Silva e Sánchez; João Gabriel, Vinicius Zanocelo (Matheus Araújo) e Melk; Enzo Lodovico (Rian Santana), Saulo Mineiro e Renzo López (Vina). Técnico: Daniel Paulista.
JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias (Gabriel Pinheiro), Marcos Paulo e Aderlan; Gabriel Pires, Raí Silva (Alan Kardec) e Diogo Barbosa; Fábio Lima (Lucas Alves), Alisson Safira (Lucas Mineiro) e MP (Juan Christian). Técnico: Maurício Barbieri.
GOLS - Raí Silva, aos 22, Saulo Mineiro, aos 24, Gabriel Pires, aos 32, Saulo Mineiro, aos 60 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).
CARTÕES AMARELOS - Éder, Messias e Alisson Safira.
RENDA - Não disponível.
PÚBLICO - 16.250 torcedores.
LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).