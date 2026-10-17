Ferroviária arranca empate com o Maringá no 1º jogo da final da Série C

O primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro terminou empatado. Neste sábado, Ferroviária e Maringá fizeram um duelo equilibrado, como o esperado, e ficaram no 1 a 1, deixando a decisão do título totalmente em aberto para o jogo da volta.

Jogando em casa, no Willie Davids, o Maringá abriu o placar aos 25 minutos do segundo tempo, com um golaço de Ronald Camarão. Ele ficou com a bola na intermediária, girou rápido e chutou forte, no ângulo, para abrir o placar.

Quando tudo parecia definido, a Ferroviária empatou aos 46 com Fau. Após cobrança de escanteio rasteira, Fau apareceu na entrada da área para completar de primeira, no cantinho.

O jogo de volta será realizado no próximo sábado, às 17h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Quem vencer, garante o título nacional, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Os dois times já garantiram o acesso à Série B na segunda fase, junto com Santa Cruz e Inter de Limeira. Entretanto, além da taça para coroar a campanha, os times ainda tem outra motivação para ser campeão: uma vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil 2027.

Ferroviária e Maringá nunca conquistaram um título nacional. O time paulista, fundado em 1950, acumula quatro participações na Série B, sendo a última em 2025. Também figurou na elite em 1983. Já o adversário paranaense, fundado em 2010, vai disputar a segunda divisão pela primeira vez.