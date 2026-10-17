Já rebaixado, América-MG quebra jejum e vence o Operário-PR com gol no fim

Depois de seis derrotas seguidas, o já rebaixado América-MG voltou a se encontrar com as vitórias para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro com dignidade. Depois de um jogo fraco tecnicamente, contou com gol de Guilherme Parede no fim para superar o Operário-PR pelo placar de 1 a 0, neste sábado, na Arena Independência, pela 34ª rodada.

Com o resultado, o América-MG chegou a 18 pontos, seguindo na vice-lanterna, com quatro pontos a mais que a lanterna Ponte Preta. Já o Operário-PR segue em queda livre e praticamente dá adeus na briga pelos playoffs, chegando ao quinto jogo sem vencer, estacionado com 48 pontos, na 10ª colocação.

O Operário-PR abre a próxima rodada na sexta-feira (23), às 19h30, quando recebe o Athletic, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Já o América-MG atua somente na segunda-feira, às 20h30, ainda como mandante, diante do Cuiabá, na Arena Independência, na capital mineira.

O duelo começou com o freio de mão puxado. Com muitos erros de passes e decisões equivocadas, o duelo era reflexo de um América-MG já rebaixado e de um Operário-PR em queda livre. Depois de muita transpiração, o confronto só engrenou após os 30 minutos. A primeira chegada de perigo veio dos donos da casa, em chute de Segovinha de fora da área e depois com Willian Bigode, ambos parando no goleiro Elias.

O Operário passou a acelerar suas jogadas, mas seguiu sem nenhuma criatividade para atacar. Sem recurso, abusou de cruzamentos na área, todos sem direção ou que paravam com facilidade nas mãos de Bruno Brígido. Na reta final, ainda contou com a sorte, quando Paulo Victor teve a melhor chance da partida, ficou cara a cara com Elias, mas mandou para fora, para frustração mineira.

A segunda etapa voltou mais animada. O Operário-PR se soltou em campo e conseguiu ter presença ofensiva, mas nada que desse trabalho ao goleiro Bruno Brígido. Aos poucos, o América-MG conseguiu equilibrar e voltou a ter o controle do jogo. Além disso, estava com o pé calibrado e dava sustos no goleiro Elias, com Segovinha, Guilherme Parede e Willian Bigode.

Com o passar do tempo, o time mineiro tomou conta de vez da partida. Guilherme Parede arriscou de longe e parou em boa defesa de Elias. Na reta final, o América-MG gostou do jogo, ensaiou uma blitz, mas esbarrava no último passe. Até que aos 43 minutos, Barreto serviu Guilherme Parede invadir a área e bater na saída do goleiro para dar a vitória ao time mineiro.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 OPERÁRIO-PR

AMÉRICA-MG - Bruno Brígido; Rafa Barcelos (Otávio), Ricardo Silva, Luca Sosa e Ostchega (Luidy); Barreto, Jorge Jimenez (Felipe Amaral) e Guilherme Parede; Segovinha, Willian Bigode (Marcelo Maçola) e Paulo Victor (Elizari). Técnico: Moacir Júnior.

OPERÁRIO-PR - Elias; Mikael Doka (João Gabriel), Joseph, Cuenú e Gabriel Feliciano (Moraes); Índio, Zuluaga (Aylon), Vinícius Diniz. Pedro Vilhena (Dudu Mosconi) e Berto (Brenno); Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Guilherme Parede, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

CARTÕES AMARELOS - Otschega, Barreto, Jorge Jimenez, Segovinha e Zuluaga.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).