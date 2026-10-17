São José vence União São João nos pênaltis e conquista título inédito da Copa Paulista

O São José precisou de sete cobranças de pênalti para transformar o apoio do Martins Pereira em uma conquista inédita. Depois do empate por 0 a 0 com o União São João neste sábado, a equipe venceu a disputa por 4 a 3 e levantou pela primeira vez a Copa Paulista. Micael converteu a cobrança que decidiu o título diante de 11.122 pagantes, em São José dos Campos.

A taça coroa a melhor campanha da competição e dá ao clube a prioridade na escolha entre a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2027. O vice ficará com a vaga restante. O São José já havia manifestado preferência pela quarta divisão nacional, que disputou pela última vez em 2024.

O time de Wilson Júnior começou a decisão buscando o ataque, mas encontrou dificuldades para transformar a iniciativa em oportunidades claras. Fernando Neto tentou de fora da área, Jefinho levou perigo pelo alto e Thomaz Carvalho acertou o lado de fora da rede. O União respondeu em contra-ataque com Léo Souza, obrigando João Lucas a trabalhar antes do intervalo.

O goleiro joseense ganhou protagonismo no segundo tempo. Defendeu uma cabeçada de Alex Oliveira na pequena área e voltou a salvar o São José em uma sequência de finalizações após bola levantada na área. Nos acréscimos, o União ainda teve um pênalti marcado a seu favor, mas a decisão foi revista após desafio solicitado pelos donos da casa. Alex Oliveira acabou expulso pouco depois.

C

omo a partida de ida havia terminado em 1 a 1, em Araras, a igualdade levou a final aos pênaltis. A definição se estendeu às cobranças alternadas, até Micael marcar e encerrar a espera da torcida pela primeira taça do torneio.

A conquista veio três anos depois do vice-campeonato diante da Portuguesa Santista, em 2023. Desta vez, o São José completou o caminho até o título após eliminar o Noroeste na semifinal.